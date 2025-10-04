Automóvil robado delata a criminal ligado con La Barredora y cae: ¿quién es “El Coyote” o “Lucha”?

Un hombre identificado como Guadalupe “N”, alias “El Coyote” y/o “Lucha”, fue detenido en Villahermosa, al ser presunto líder de brazo armado de La Barredora, grupo criminal con presencia en Tabasco.

La Barredora ha sido colocada como un grupo criminal que presuntamente era liderado por Hernán “N”, secretario de Seguridad Pública de Tabasco, durante el gobierno del ahora senador de Morena, Adán Augusto.

“El Prada” así opera el sucesor de Hernán Bermúdez “La Barredora” en Tabasco

¿Quién es Guadalupe “N”, alias “El Coyote” y/o “Lucha”?

Guadalupe “N”, alias “El Coyote” y/o “Lucha”, es presunto líder de una célula delictiva y cuenta con una orden de aprehensión por delincuencia organizada.

Este hombre es considerado uno delincuente en Villa Hermosa, quien presuntamente fungía como brazo armado de una célula delictiva.

Auto con reporte de robo ayudó a captura de criminal ligado a La Barredora

La detención de Guadalupe “N” se realizó en el fraccionamiento Villa del Cielo, ubicado en el municipio de Villahermosa, cuando agentes de seguridad realizaban recorridos de vigilancia y le marcaron el alto a un nombre que viajaba a bordo de un vehículo con reporte de robo.

Al revisar el automóvil, hallaron un arma larga, un tubo lanza granadas, 30 cartuchos, un cargador, 3.9 kilos de marihuana y dosis de metanfetamina.

Guadalupe “N” fue detenido y, junto con lo asegurado, quedó a disposición del agente del Ministerio Público correspondiente, quien determinará su situación legal.

“El detenido es identificado como líder de una célula delictiva generadora de violencia que opera en la región y cuenta con orden de aprehensión vigente por delincuencia organizada”, informó la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).

En la detención participaron elementos de la Secretaría de Marina (Semar), Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSyPC) y Fiscalía General del Estado (FGE), ambas de la entidad.