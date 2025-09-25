Buscaba el sueño americano y salió de su país en busca de un futuro para su hijo. Desde hace un año, aproximadamente, el venezolano Tayron Paredes Gamboa, dejó su casa para llegar a Estados Unidos, pero al no lograrlo se quedó en México, donde trabajaba como repartidor y ahora está desaparecido.

El joven de 27 años fue visto por última vez el 19 de septiembre pasado en la zona de casetas de Jorobas, en Huehuetoca, Estado de México, tras entregar un paquete que le fue solicitado a través de la plataforma Didi para la que trabajaba desde hace unos cuatro meses aproximadamente.

“Este año con el favor de Dios se iba a regresar y que quería llegar acá. Eso fue lo que me dijo. Le dije que sí, que se viniera porque aquí iba a estar más seguro”, contó Daniela Paredes, su hermana, a Fuerza Informativa Azteca (FIA).

La última entrega: “Estoy que me devuelvo”, dijo Tayron antes de desaparecer

Tayron, previo a desaparecer, envió un mensaje a su novia Bárbara comentándole que el lugar donde fue citado para la entrega—la cual desconoce qué era—no le parecía una zona segura y hasta desconfió de la dirección, por lo que el joven informó que quería regresarse mejor y salir de ahí.

“Si una desaparición es desesperante, cuando desaparece una persona tan lejos es aún más, nos sentimos atados de brazos y de pies, sin poder hacer nada, sin poder buscarlo. Solo nos queda la fe en Dios, agarrarnos fuerte de la mano de Dios, rogar por su regreso”, dijo.

Una captura de pantalla de la conversación entre él y su novia muestra que el joven no se sentía seguro donde sería la entrega. “Estoy que me devuelvo”, escribió él a las 15:57 horas y envió una fotografía de donde estaba, pero solo se ve pasto y árboles alrededor. “Puro monte, pero no sé que onda”, añadió.

En respuesta, a las 16:02 horas, su novia le escribió: "¿Pero te tienen esperando o qué?” Tayron, antes de desaparecer, solo alcanzó a contestar: “Sí, pero no sé, no confío nada”. Ahora nada se sabe de él y en casa, su hijo no deja de preguntar por su papá y no saben qué decirle.

"Él no se sintió confiado con el lugar y le compartió la ubicación a ella. Le dijo que no, o sea, que no se sentía confiado, que estaba que se devolvía (…) ella lo que supuso fue que él venía en camino de regreso, en vista de que no llegó fue donde alertó a toda la familia”, contó.

El venezolano Tayron Paredes Gamboa envió su ubicación a su novia antes de estar desaparecido.|Cortesía

“Rogamos que esté bien, que vuelva a nosotros": hermana

Tayron nació en Caracas y vive en el municipio de Cuautitlán. Su mamá, en Venezuela, comentó Daniela, presentía que algo estaba mal.

“Mi madre, nuestra madre sabía que algo estaba pasando, ella le estaba escribiendo y en vista de que vio que no le llegaba los mensajes, comenzó a llamarlos. Repito, hasta ese momento tuvimos comunicación con él. En este caso, mi cuñada fue a quien que le envió la ubicación. Él desapareció en Huehuetoca, a una hora de diferencia donde ellos vivían, y hasta ahora no tenemos respuesta, no tenemos información.

“Solo pedimos y rogamos que esté bien, que vuelva a nosotros sano y salvo, rápido. Tenemos fe, tenemos esperanza de que vamos a saber rápido de él, de que va a regresar rápido a nosotros para que todo esto termine, todo esto sea solo una pesadilla”, relató Daniela en entrevista telefónica.

Ni una pista y sin un huesito de su hijo: padre buscador, sin respuesta tras reunión con Rosa Icela

Tayron estaba juntando dinero para regresar Venezuela y no era DJ

Daniela comentó que su hermano se quedó en México trabajando para poder reunir dinero y regresar a Venezuela. En redes sociales se dio a conocer una versión que apuntaba que él era un DJ, pero de acuerdo con su hermana, no se dedicaba a eso.

"Él trabajaba en el delivery. Lo desvinculo completamente de las informaciones falsas que han estado rodando por los medios, él no es DJ, no tiene nada que ver con músicos. Él a lo único que se ha dedicado desde pequeño, eh, su pasión es el futbol.

“Las personas que lo conocemos sabemos que Tayron es un buen ser humano, buen hijo, buen padre, buen amigo. No pudo haber sido el que se haya ido y simplemente no quiere aparecer por sí solo”, expresó.

Además, negó que el caso de su hermano tenga que ver con el de los colombianos Bayron Sánchez Salazar, conocido como B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, hallados sin vida en Cocotitlán, Estado de México, tras desaparecer el 16 de septiembre pasado en Polanco, Ciudad de México.

“No tiene nada que ver, nunca ha tenido nada que ver con música, nunca ha sido DJ, repito, lo único a lo que él se ha dedicado aparte de trabajar es el futbol. Mi hermano, o sea, desde pequeño, lo primero que le ha apasionado es el futbol”, afirmó.

Bayron Sánchez Salazar, B-King y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, están desaparecidos.|Comisión de Búsqueda de Personas CDMX

Emiten ficha de búsqueda para localizar a Tayron Paredes Gamboa

La Comisión Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas en México publicó el boletín para localizar al venezolano Tayron Paredes Gamboa. El joven es de complexión delgada, piel blanca, mide 1.80 metros.

Tiene un tatuaje en el antebrazo izquierdo, otro en el pecho del mismo lado. Vestía una camiseta azul, pantalón beige y zapatos grises.

“Sabemos que hay algo detrás de todo esto y pedimos, por favor, si alguien ha visto a mi hermano tiene alguna información por a ver nos hagan llegar a mi hermano sano y salvo. Es lo único que deseamos como familia, que queremos que él regrese a nosotros, que regrese a nuestro país donde nunca debió haber salido”, dijo Daniela.

Tyron había trabajado en una carnicería y un autolavado, pero “nunca había tenido, ni presentado problema con nadie”, aseguró Daniela, pues su hermano, dijo, “no es una persona de meterse en problemas”.

A seis días de su desaparición comentó que en Venezuela no está “la posibilidad de que desde aquí alguna autoridad nos ayude con este caso”.

“Es un buen hijo, un buen padre, un excelente hermano, un buen ser humano. Pido, de verdad, con el corazón en la mano que regrese a nosotros sano y salvo y rápido, que no permita que sigan pasando los días (…) nuestra madre no descansa y no va a descansar hasta tener a su hijo con ella en sus brazos”.

Fuerza Informativa Azteca (FIA) contactó a Didi para conocer información al respecto de este caso y la plataforma comentó que por el momento no haya declaración alguna sobre el tema.