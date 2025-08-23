“Tira tu arma al suelo"; Guardia Nacional frustra ataque a balazos contra trailero en la autopista México-Puebla

Al puro estilo de una película de acción, un elemento de la Guardia Nacional, detuvo y desarmó a un hombre que había atacado a balazos a un trailero en la autopista México-Puebla, a la altura del kilómetro 19 con dirección a la Ciudad de México, cuando un hombre armado disparó en repetidas ocasiones contra un trailero.

El ataque, que quedó registrado en un video difundido en redes sociales, muestra cómo el agresor descendió de una camioneta tipo pick up, cerró el paso al tráiler y obligó al conductor a detenerse en los carriles centrales. Sin mediar palabra, sacó un arma de fuego y comenzó a disparar.

Afortunadamente, el operador del tractocamión no resultó herido pese a la agresión.

Detienen a hombre que disparó a trailero en la autopista México-Puebla



Intervención de la Guardia Nacional tras balacera en la autopista México-Puebla

En medio de la situación, un elemento de la Guardia Nacional (GN) intervino rápidamente y confrontó al agresor. En las imágenes se escucha cuando el oficial le ordena: “Tira tu arma, levanta las manos, tírate al suelo”.

Al principio, el hombre se negó a obedecer; fue necesario que el uniformado realizara dos detonaciones intimidatorias al suelo para lograr que el agresor se entregara.

La tensión aumentó cuando una mujer embarazada, acompañante del atacante, intentó interceder colocándose entre él y el oficial. Finalmente, con apoyo de un civil, el elemento de la GN logró someter al sujeto, quien fue esposado y puesto a disposición de las autoridades.

Ambos conductores ante el Ministerio Público

El trailero y el agresor fueron trasladados a la agencia del Ministerio Público en Iztapalapa, donde se determinará la situación legal de ambos y se deslindarán responsabilidades.

De acuerdo con reportes de la Guardia Nacional, este tipo de incidentes son recurrentes en el tramo conocido como “La Virgen”, una de las zonas más peligrosas de la autopista México-Puebla debido a los constantes asaltos contra transportistas.

Antecedentes de violencia en la autopista México-Puebla

Cabe recordar que en julio pasado transportistas de la Corporación Troncal Chalco realizaron bloqueos y protestas en la misma vialidad, exigiendo mayor seguridad ante los frecuentes robos y agresiones contra operadores de carga y transporte público.

Como respuesta, la Guardia Nacional incrementó la vigilancia en diferentes puntos estratégicos de la autopista, aunque los recientes hechos muestran que los riesgos continúan latentes para los conductores que circulan diariamente por esta ruta.