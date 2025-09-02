Terror en Marsella: hombre protagoniza ataque y deja a 5 heridos; la policía lo abatió en un hotel

¡Nuevo ataque con cuchillo en Francia! La ciudad francesa de Marsella vivió momentos de pánico luego de que un hombre armado con dos cuchillos y una barreta atacó a varias personas dentro de un hotel. Según la Fiscalía local, cinco personas resultaron heridas, entre ellas el gerente del lugar y su hijo, mientras que una víctima permanece en estado crítico.

VIDEO: Momento exacto en que policías abaten a hombre tras ataque con cuchillo en Marsella

El agresor, de origen tunecino y residente legal en Francia, fue abatido por la policía luego del ataque, que se produjo después de haber sido desalojado del hotel por falta de pago. Se recomienda discreción al momento de ver el siguiente video:

WILD 🔴



FRANCE: Islamist attacker stabbed four people in Marseille city center while shouting “Allahu Akbar.” Police responded on the scene and put him to sleep for good. pic.twitter.com/wYabMVKHqT — Open Source Intel (@Osint613) September 2, 2025

¿Cómo ocurrió el ataque en Marsella?

Conforme al fiscal Nicolas Bessone, el hombre había sido expulsado del hotel por no cubrir la renta, lo que habría detonado su violento comportamiento; minutos después regresó con armas blancas y comenzó a atacar indiscriminadamente a quienes se encontraban en el lugar.

Los primeros reportes señalan que el gerente del hotel y su hijo fueron los principales objetivos del agresor; testigos revelaron las escenas de desesperación cuando clientes y trabajadores intentaron escapar del ataque.

JUST IN - Terrorist attack in Marseille, France. Tunisian man stabs four in Centre-ville while shouting “Allahu-Akbar” and is shot dead by police. *Warning, disturbing video pic.twitter.com/NdUVfnf3br — Confidential Post. (@The_C_Post) September 2, 2025

Ataque con cuchillo en Marsella: ¿qué se sabe del hombre abatido por la policía?

Las autoridades confirmaron que el agresor era un ciudadano tunecino con residencia legal en Francia. Luego de la alerta, agentes policiales acudieron rápidamente al sitio y, ante la amenaza inminente, dispararon contra el atacante, quien murió en el lugar.

El fiscal Bessone aseguró que, por el momento, no existen indicios de terrorismo, sino que el ataque estaría vinculado a un problema personal derivado del desalojo.

At least 5 people in Marseille France were stabbed!



Suspect pulled out an handgun when police arrived - police shot him.



Marcron's Media already claim the Motive for the attack is "Unknown" & probably not terror-related



Terrorist name: Karim (Served time in prison for Murder) pic.twitter.com/y42VOvTUD7 — Amy Mek (@AmyMek) February 19, 2019

Este hecho ha generado preocupación en Francia, nación que en los últimos años ha sufrido múltiples ataques con arma blanca en espacios públicos; aunque las autoridades descartan un vínculo terrorista, reforzaron la presencia policial en la zona para tranquilizar a la población.

El ataque en Marsella abre de nuevo el debate sobre la violencia urbana y el control de la seguridad en espacios públicos. ¿Debería Francia endurecer las medidas contra agresores reincidentes o este caso debe verse como un hecho aislado?

