Embajada de EU en México aclara posible “bombardeo” de EU contra criminales

Tras la fuerte controversia generada por las declaraciones del presidente Donald Trump, quien afirmó que la opción de un posble bombardeo a cárteles en México podría ser posible, la Embajada de Estados Unidos en México utilizó sus redes sociales para dar una respuesta de carácter diplomático.

La respuesta fue articulada a través de un video del Secretario de Estado, Marco Rubio, cuyo mensaje busca calmar la tensión y reafirmar el respeto a la soberanía de México.

Solo sucederá si lo solicitan. #SegurosJuntos 🇺🇸🤝🇲🇽 pic.twitter.com/37NovnCLl4 — Embajada de EE.UU. en México (@USEmbassyMEX) November 18, 2025

Qué dice Marco Rubio sobre la intervención en México

El video, publicado por la Embajada, muestra a Marco Rubio, secretario de Estado, descartando rotundamente la posibilidad de una incursión militar estadounidense en México.

La declaración de Rubio establece que: "No vamos a tomar medidas unilaterales ni enviar fuerzas estadounidenses a México".

El apoyo táctico, tecnológico y de inteligencia se brindará solo si el Gobierno de México formalmente lo solicita.

Estados Unidos está dispuesto a ayudar con "equipo, entrenamiento e intercambio de inteligencia".

El mensaje subraya la importancia de la cooperación bilateral y la necesidad de que cualquier acción militar o de seguridad se enmarque con el consentimiento mexicano.

🔴🇺🇸 U.S. Secretary Marco Rubio has arrived in Mexico, sending a strong message at the start of his visit.

📣 “Mexico is a narco-state governed by cartels. Journalists and politicians have been murdered for speaking out against them,” Rubio said ahead of his meetings.



A critical… pic.twitter.com/6LVisuJHI2 — FEDERAL INVESTIGATION INTERNATIONAL (@internatio56662) September 3, 2025

De cuándo es la declaración publicada por la embajada en México

La declaración de Marco Rubio en el video data del 13 de noviembre de 2025, apenas unos días antes de las declaraciones de Donald Trump. Esta información la comentó el secretario de Estado cuando arribó en Canadá para participar en un foro internacional.

La última visita oficial de Marco Rubio a México se realizó a principios de septiembre de 2025, donde se reunió con el gobierno mexicano. Sin embargo, la declaración del video fue realizada en los días recientes, en el contexto de la creciente violencia de los cárteles y el debate en Washington sobre la etiqueta de "terroristas".

El mensaje de Rubio se interpreta como un intento de la diplomacia estadounidense de contrarrestar el efecto de la retórica incendiaria de Trump, asegurando a México que la cooperación continuará bajo los principios de respeto a la soberanía.

.@USAmbMex Johnson and the @USEmbassyMEX team are delivering results for the American people.



I thanked them for putting the Trump Administration's policy goals into action. America is safer and stronger due to their tireless work. pic.twitter.com/25FgC5I1Xg — Secretary Marco Rubio (@SecRubio) September 3, 2025

Oferta de Estados Unidos a México

Más allá de la postura de no intervención, Estados Unidos ofrece a México una serie de herramientas de cooperación para combatir a los cárteles, las cuales son enfatizadas por el Secretario de Estado en el video de la embajada mexicana.