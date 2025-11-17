VIDEO: ¡Alerta en Japón! Volcán ‘Sakurajima’ entre en erupción en la isla Kyushu; cancelan vuelos

El volcán Sakurajima, uno de los más activos de Japón, entró en erupción, enviando colosales columnas de humo y cenizas que superaron los 4.400 metros de altura, en la isla de Kyushu, ubicada al suroeste del país asiático.

Se trata de la primera erupción que alcanza los 4 metros o más de altura en casi 13 meses, según la agencia de noticias Kyodo.

El Sakurajima, entró en erupción alrededor de la 1 madrugada del sábado en Japón, después se registraron dos actividades volcánicas más entre las 2:30 y las 8:50 de la mañana.

Le volcan Sakurajima a connu 2 explosions le 16 novembre : à 0h57, un panache de 4400m, puis à 2h28, de 3700m.

L’activité volcanique reste élevée et il faut faire attention aux retombées de cendres.

C'est déjà la 149e explosion du volcan cette année #Japonpic.twitter.com/FMX8pnuGJH — ⛩ Ryo Saeba | Japon XYZ ⛩ (@Ryo_Saeba_3) November 17, 2025

Cancelan decenas de vuelos por erupción del volcán Sakurajima en Japón

Medios locales confirmaron la cancelación de 30 vuelos en el Aeropuerto de Kagoshima debido a la caída de ceniza y las condiciones adversas que provocó la actividad volcánica del "Sakurajima".

Por el momento no se han confirmado daños ni evacuaciones en las zonas aledañas al volcán; sin embargo, las autoridades se mantiene alerta y en vigilancia permanente; se pidió a la población extremar precauciones.

Durante la actividad volcánica, alrededor de 600 personas que viven cerca del Sakurajima, fueron puestas bajo el nivel de alerta 3 de una escala de 5.

Sakurajima es uno de los volcanes más activos de Japón

Sakurajima, es uno de los volcanes más activos de Japón, y sufre erupciones de diversa intensidad con regularidad. En el 2019, expulsó ceniza a una altura de 5.5 kilómetros.

Recordemos que Japón está ubicado sobre el famoso "Anillo de Fuego del Pacífico" y en su territorio cuenta con alrededor de 110 volcanes activos.

El video del volcán Sakurajima en erupción fue compartido en las distintas redes sociales, imágenes que se hicieron virales debido a lo impresionante que luce. Hasta el momento, las autoridades de Japón no han alertado sobre posibles riesgos debido a la actividad volcánica de este cráter.

La isla Kyushu se ubica al suroeste de Japón, al sur de las islas principales de Honshu y Shikoku. Es considerada la tercera isla más grande del país y está rodeada por el Mar de China Oriental al oeste y el Océano pacífico al este.