¡Escándalo político en Miami! Arrestan a candidato a alcalde, Víctor Rosario Miranda, acusado de delitos graves

El candidato a la alcaldía del condado de Miami -Dade, Víctor Rosario Miranda, fue arrestado por la policía local. Los cargos específicos que se le imputaron son de agresión (battery).

Aunque los detalles sobre la víctima y las circunstancias exactas del incidente aún son limitados y están siendo investigados por las autoridades, el arresto se confirmó al ser fichado en la cárcel del condado de Miami-Dade.

El candidato, a través de sus representantes legales, negó haber cometido la agresión. Sin embargo, el proceso penal continúa y deberá presentarse ante un juez para responder por la acusación.

#DoralVoice Aspirante a la Alcaldía de Miami-Dade, Victor J. Rosario Miranda, arrestado. Enfrenta cargos graves, incluyendo asalto agravado a un oficial. Permanece en prisión preventiva. #Miami #Políticahttps://t.co/RuvIBxbuEj pic.twitter.com/NMPGwSC4Ll — Doral Voice (@DoralVoice) November 17, 2025

Qué sucedió con el candidato, según policías

Según los reportes, el incidente ocurrió después de que el aspirante supuestamente gritara a una multitud usando un megáfono, lo que motivó la intervención de las autoridades.

Los oficiales intentaron detener a Rosario, pero el candidato presuntamente se resistió con violencia, lo que resultó en cargos de agresión agravada y resistencia al arresto. Un video mostró el momento en que los agentes tuvieron que derribarlo para poder detenerlo.

El incidente se desarrolló dentro de una tienda en la zona de Brickell, según un informe obtenido por agencias internacionales.

Delitos que se le imputaron al candidato

Victor J. Rosario Miranda, quien busca la candidatura para la alcaldía de Miami-Dade en 2028, fue puesto bajo custodia este sábado y está retenido en el Centro de Detención Turner Guilford Knight (TGK).

Según los registros penitenciarios, Rosario Miranda, de 50 años, enfrenta una serie de cargos graves, que incluyen: agresión agravada contra un agente de policía con arma mortal, resistencia violenta a la autoridad, evasión de la policía, y múltiples delitos de orden público (conducta desordenada, alteración del orden y molestias públicas).

Florida | Witnesses say Victor J. Rosario, a 2028 Dade County mayoral candidate, was shouting through a megaphone in Brickell.



When an undercover officer approached, he allegedly fled, leading to a chase that ended at SW 1st Avenue and 9th Street.

pic.twitter.com/RzzNEO4BLT — 🅽🅴🆁🅳🆈, 🅴🆂🆀 (@Nerdy_Addict) November 16, 2025

Quién es el candidato arrestado en Miami

El sitio web de la campaña de Rosario Miranda revela que es originario de San Juan, Puerto Rico. Su trayectoria profesional incluye la fundación de dos empresas: The Bass Agency LLC, enfocada en la organización de eventos de música electrónica y producciones corporativas, y The Equation Agency LLC, una agencia de marketing creativo especializada en estrategias innovadoras para el crecimiento de marcas y campañas de alto impacto.

Su propuesta para la alcaldía se presenta bajo una imagen de líder "audaz e innovador", y se articula en torno a ejes como la gobernanza tecnológica, la modernización de infraestructura, el uso de blockchain para la transparencia y la protección del empleo.