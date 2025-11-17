Hombre muere tras comer hamburguesa en EU; así obtuvo la “alergia a la carne”

Un equipo de investigadores de la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, identificó el primer caso confirmado de muerte causada por la “alergia a la carne” transmitida por la picadura de garrapatas.

Este descubrimiento abre un nuevo capítulo en la comprensión de esta condición, que hasta ahora se pensaba solo podía provocar síntomas moderados. El caso fue publicado el 12 de noviembre de 2025 en la publicación especializada Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice.

El Caso Fatal: Hombre de Nueva Jersey sufre colapso letal tras consumir una hamburguesa

El paciente fue un hombre sano de 47 años residente en Nueva Jersey, que falleció abruptamente cuatro horas después de consumir carne de res. La causa de su muerte se mantenía en misterio hasta que el reconocido alergólogo Thomas Platts-Mills analizó las muestras postmortem y descubrió que el hombre tenía una reacción alérgica al alfa-gal, un azúcar presente en la carne de mamíferos y transmitido a través de la picadura de la garrapata Lone Star.

Alarma de anafilaxia: Síntomas como dolor abdominal 3 a 5 horas después de comer carne podrían ser letales

La alergia inducida por la garrapata Lone Star provoca una reacción alérgica que puede incluir sarpullido, náuseas y vómitos después de consumir carne de res, cerdo o cordero. Los especialistas advierten que en casos severos la alergia puede desencadenar una anafilaxia letal, como ocurrió en este incidente.

El doctor Platts-Mills destacó la importancia de que ante dolores abdominales severos que ocurren de tres a cinco horas después de comer carne roja, se considere la posibilidad de anafilaxia, una reacción alérgica grave que causa síntomas como dificultad para respirar, hinchazón de la garganta y labios.

Misterio Resuelto: La insistencia de la esposa permitió descubrir la causa de la "muerte súbita inexplicada"

El hombre había ido de campamento con su familia en el verano de 2024. Tras una cena con carne roja, experimentó dolor abdominal severo y vómitos, pero se recuperó. Sin saber que tenía esta alergia, dos semanas después comió una hamburguesa y sufrió un colapso fatal.

La autopsia inicial no esclareció la causa y sólo la registraron como “muerte súbita inexplicada”. Fue la insistencia de su esposa la que llevó a investigar más a fondo y a descubrir la reacción al alfa-gal mediante análisis sanguíneos.

Recomendaciones para médicos y población en riesgo

Platts-Mills alerta que la proliferación de ciervos, que son huéspedes principales de la garrapata Lone Star, aumenta el riesgo de esta alergia en zonas afectadas. Recomienda a médicos y al público en general vigilar episodios severos de dolor después de comer carne roja y buscar atención médica.

