Autos que descansan por el Hoy No Circula hoy lunes 27 de febrero en CDMX y Edomex

Luego de que suspendió el Doble Hoy No Circula el viernes pasado, el calendario de este programa opera de forma habitual durante este 27 de febrero de 2023, el cual indica cuáles autos descansan en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona conurbada del Estado de México (Edomex), de las 5:00 a las 22:00 horas.

Los autos con Hoy No Circula son los que tienen engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6, estas restricciones son vigentes en las 16 alcaldías de la CDMX y los 18 municipios conurbados del Edomex.

Estas restricciones también son para los autos foráneos y los que exentan estas restricciones son los que tienen holograma 0, 00, eléctricos e híbridos.

¿De cuánto es la multa por el Hoy No Circula?

En caso de violar las restricciones del programa Hoy No Circula, la multa es de casi dos mil pesos, de acuerdo con la legislación vigente en la CDMX. Mientras que en el Edomex es de más de mil pesos aproximadamente, por ello se recomienda respetar el calendario y sus restricciones.

¿Qué autos no circulan en el Edomex hoy 27de febrero de 2023?

Los autos que no circulan este lunes en los 18 municipios conurbados del Edomex son los del engomado amarillo y terminación de placas 5 y 6.

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Calendario del Hoy No Circula febrero de 2023

*Martes 28 de febrero: Engomado rosa, placas 7 y 8, holograma 1 y 2.

*Miércoles 1 de marzo: Engomado rojo, terminación de placa 3 y 4, holograma 1 y 2.

*Jueves 2 de marzo: Engomado verde, terminación de placa 1 y 2, holograma 1 y 2.

*Viernes 3 de febrero: vehículos con engomado azul, con holograma 1, terminación 9 y 0, holograma 1 y 2.

Este calendario puede cambiar su operación debido a una contingencia ambiental en la capital del país y la zona conutbada del Estado de México, en donde se aplica el Doble Hoy No Circula.

El calendario semanal del programa Hoy No Circula para CDMX y Edomex

Hoy No Circula Sabatino del 4 de marzo de 2023

El Hoy No Circula Sabatino para el 4 de marzo aplica para los autos cuyo holograma sea 1, terminación IMPAR, por ser el primer sábado del mes; además de todos los de holograma 2 y los autos foráneos.

¿Qué autos tienen que hacer la verificación de 2023?

Este penúltimo día de febrero, los autos que tienen que hacer la verificación en la CDMX y en el Edomex, que son los que tienen engomado amarillo, placas con terminación 5 y 6; además del engomado rosa, placas con terminación 7 y 8.

