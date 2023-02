¿Qué autos descansan por el Hoy No Circula Sabatino para el 25 de febrero de 2023 en CDMX y Edomex?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) dio a conocer que el Doble Hoy No Circula,para este 25 de febrero de 2023, por lo que aplica el Hoy No Circula Sabatino en la Ciudad de México (CDMX) y la zona conurbada del Estado de México (Edomex).

A través de su comunicado, la CAMe indicó que la suspensión de estas medidas se debe a que disminuyeron los niveles del ozono.

Indicó que se levantó la contingencia ambiental, por lo que los autos que descansan son los todos los que tienen el holograma 2, holograma 1, terminación de placa PAR, además de foráneos.

Están exentos del Hoy No Circula Sabatino los vehículos que tienen holograma 00, 0, eléctricos e híbridos.

¿Hay Doble Hoy No Circula este sábado 25 de febrero de 2023?

Debido a que se levantaron las restricciones a causa de la contingencia ambiental por ozono, los autos circulan según el Hoy No Circula Sabatino y no con el Doble Hoy No Circula.

¿Qué carros descansan este sábado por el programa Hoy No Circula en CDMX y Edomex?

Los autos que descansan este 25 de febrero de 2023 son todos los del holograma 2, holograma 1 terminación PAR, además de los foráneos.

Estos coches no circulan de las 5:00 a las 22:00 horas, en las 16 de alcaldías y en los 18 municipios del Estado de México.

¿Cómo saber si hay contingencia ambiental en CDMX?

A través de la CAMe se da a conocer si existe contingencia ambiental y a través de las redes sociales de Calidad de Aire de la Ciudad de México.

La población puede mantenerse informada, consultando el Índice AIRE y SALUD en la página

web www.aire.cdmx.gob.mx.