Autos que descansan el jueves 4 de mayo por el Hoy No Circula en la CDMX y Edomex

¡Evita las fuertes multas por el Hoy No Circula! A continuación te presentamos el calendario completo impuesto por la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) sobre los autos que tienen que descansar de manera obligatoria para reducir los niveles de ozono en la Ciudad de México y Estado de México.

Para este jueves 4 de mayo de 2023, los carros que descansan son todos los que cuenten con el engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2; siempre y cuando el holograma de verificación sea 1 o 2. Estos coches no podrán circular en la CDMX ni Edomex desde las 5:00 de la mañana y hasta las 22:00 horas de la noche, cuando se levantan las restricciones.

Sobre los autos con placas fuera de la CDMX y Edomex, estos autos son considerados foráneos y tienen restricciones todos los días sin importar el engomado ni placas, ya que no pueden circular entre las 5 y las 11 de la mañana sin excepciones; mientras que todos lo que tengan terminación de placas en 1 o 2 no podrán circular todo el día.

¿Qué autos no circulan el jueves 4 de mayo de 2023?

Autos con holograma 1 o 2:

Engomado verde.

Terminación de placas 1 y 2.

Secretaría del Medio Ambiente El calendario de los autos con Hoy No Circula en CDMX y Edomex

¿Qué pasa si me detienen por el Hoy No Circula?

Recuerda respetar los lineamientos del Hoy No Circula, pues en caso de infringir, un policía de tránsito podrá multarte y la cifra asciende a entre 20 y 30 UMA (Unidad de Medida y Actualización), lo que equivale a entre 2 mil 74 pesos y 3 mil 112 pesos mexicanos. Por si fuera poco, a esta suma se le puede añadir el costo de traslado a corralón, que es de 820 pesos, aproximadamente.

¿Habrá contingencia ambiental este jueves 4 mayo?

De igual forma te recordamos que la CAMe no tiene previsto levantar alerta por Contingencia Ambiental, por lo que los vehículos con holograma “0" y “00" pueden circular con confianza este jueves 4 de mayo, ya que no habrá restricciones por un Doble Hoy No Circula.

Hoy No Circula Sabatino para el sábado 6 de mayo de abril

Empieza a planear bien tu fin de semana, pues te recordamos que hay Hoy No Circula Sabatino, y para este sábado 6 de mayo, los autos que descansan son todos los que tengan terminación de placas en número IMPAR (1, 3, 5, 7 y 9), siempre y cuando tengan holograma número 1; mientras que los coches con holograma 2 no pueden circular ningún sábado.

De igual forma, estas restricciones también aplican desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche, por lo que si corresponde, puedes empezar a planear tu fin de semana sin la posibilidad de utilizar tu vehículo.