¿Habrá Hoy No Circula en Semana Santa?: Autos que descansan el jueves 6 de abril en CDMX y Edomex

Llegó el fin de semana más esperado de abril para miles de personas, pues comenzó la Semana Santa 2023y muchos viajeros aprovecharán los días de descanso para salir de la Ciudad de México y Estado de México; sin embargo, deben tener en cuenta que se mantiene activo el programa Hoy No Circula para este jueves 6 de abril y estos son los carros que descansan.

Según marca el calendario de la Secretaría de Movilidad (Semovi), este Jueves Santo se mantienen las restricciones y no circulan los autos con engomado verde y que tengan terminación de placa 1 y 2, siempre y cuando tengan los hologramas 1 o 2 de la verificación. Recuerda que estas restricciones son desde las 5 de la mañana y hasta las 10 de la noche.

¿Qué coches no circulan hoy jueves 6 de abril de Semana Santa?

Autos con engomado verde:

Terminación de placas 1 o 2.

Hologramas 1 y 2.

Todos los coches foráneos con terminación 1 o 2.

¿Qué autos foráneos descansan el jueves 6 de abril por el Hoy No Circula?

Ten presente que todos los autos con placas fuera de la CDMX y Edomex tienen prohibido circular de lunes a viernes entre las 5 y las 11 de la mañana, sin excepción en esta Semana Santa 2023. Para este jueves 6 de abril, todos los coches foráneos con terminación de placas en 1 o 2 no podrán circular desde las 5:00 horas y hasta las 22:00 horas.

¿Qué pasa si no cumplo el Hoy No Circula?

Más vale seguir las especificaciones del programa en esta Semana Santa, pues la multa por infringir el Hoy No Circula es de más de dos mil pesos. Los infractores son acreedores al traslado de su vehículo al corralón y se le suma el arrastre de más de 800 pesos.

Según marcan los lineamientos de la CAMe, los autos con holograma “0" y “00" son los que no tienen restricciones para circular, siempre y cuando no exista alerta por contingencia ambiental. De igual forma, los coches eléctricos e híbridos también exentan las restricciones de circulación para este martes y cualquier día de la semana.

Hoy No Circula Sabatino: El calendario completo en autos que descansan en Semana Santa

Los lunes descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6.

descansan los coches con engomado amarillo, terminación de placa 5 y 6. Los martes descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8.

descansan autos con engomado rosa, terminación de placa 7 y 8. Los miércoles descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

descansan vehículos con engomado rojo, terminación de placa 3 y 4. Los jueves descansan los autos con engomado verde, terminación de placa 1 y 2.

Los viernes descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0

descansan coches con engomado azul, terminación de placa 9 y 0 El sábado 8 de abril hay Hoy No Circula Sabatino para autos con placa en Número PAR (Holograma 1)

Autos que están exentos del programa Hoy No Circula:

Otros autos con excepciones para circular en días marcados por el Programa Hoy No Circula son: