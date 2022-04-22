Sensación deportiva: “Ice Wars"; jugadores de hockey pelean en hielo

A partir de mayo próximo la nueva liga de deportes de combate "Ice Wars" enfrentará a los jugadores de hockey sobre hielo en una pista, pero en lugar de anotar el disco, el objetivo es noquear a tu oponente.

A.J. Galante / Presidente "Ice Wars":

Lo llamo pelea de premios sobre hielo porque al final del día, no se juega hockey. No hay palos, no hay discos, no hay redes. Así que sí, es equipo de hockey completo y predominantemente serán jugadores de hockey actuales. Pero es una pelea de premios con un bolso en juego.

Cuando era adolescente, el padre de Galante lo nombró gerente general de los ahora desaparecidos Danbury Trashers, un equipo de ligas menores tan violento y controvertido que el año pasado se convirtió en el tema del documental de Netflix "Untold: Crime and Penalties".

Pasó al boxeo y dijo que la ola de interés en los deportes de combate innovadores (todo, desde el boxeo a puño limpio hasta las peleas de almohadas ha acaparado los titulares recientemente) lo llevó a creer que era el momento adecuado para lanzar su proyecto de pasión.

Una pelea consistirá en dos rondas de un minuto con un "rompehielo" de 30 segundos en caso de que los peleadores dividan las rondas.

Los peleadores usarán guantes de MMA de 4 onzas y no podrán quitarle el casco a su oponente intencionalmente. Pero si sale como resultado de un gran golpe, "el juego sigue en marcha", dijo Galante.

El concepto se remonta a la "Batalla de los ejecutores del hockey", un evento que se llevó a cabo en la Columbia Británica en 2005 y sirvió de inspiración para Ice Wars.

“Ice Wars"; peleas entre jugadores de hockey sobre hielo.

"Ice Wars"; peleas entre jugadores de hockey sobre hielo, la nueva sensación deportiva

El guerrero de hielo Daniel Amesbury dijo que está ansioso por mostrar su talento.

"Por loco que parezca, esto es algo que siempre he tenido en el fondo de mi mente", dijo Amesbury.

"Hace seis meses le decía a mi amigo que es una lástima que no haya algún deporte en el que pueda aprovechar esta habilidad única que tengo.

"No sé si lo manifesté o qué pasó, pero no fue mucho después que terminó pasando esto y estoy emocionado".

Si bien no se espera que participen jugadores de la Liga Nacional de Hockey (NHL), Amesbury se está preparando para una dura competencia de jugadores que compiten en la Liga Americana de Hockey (AHL), así como en ligas de nivel medio como ECHL y LNAH.

Dijo que la duración de los combates garantizará una acción continua.

"Una pelea de hockey promedio probablemente dura menos de 20 segundos", dijo.

"Entonces, un minuto es una pelea larga. Es mucha acción. Se lanzarán muchos golpes y habrá mucha sangre. Será divertido, hombre".

"Ice Wars" debutará con un torneo de peso pesado "King of the Rink" de ocho hombres en Edmonton el 21 de mayo que se transmitirá por FITE.