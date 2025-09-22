Suspenden clases en CCH Sur tras asesinato de alumno dentro del plantel

Suspendieron las clases hasta nuevo aviso en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur, de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM). Esto luego de que un alumno atacó con un arma blanca a un compañero dentro de las instalaciones este lunes 22 de septiembre.

La comunidad estudiantil fue alertada mediante un comunicado del propio plantel, en el que se pidió mantenerse al tanto únicamente por los canales oficiales de la UNAM.

Lo que se sabe del ataque en el CCH Sur

De acuerdo con los primeros reportes, un alumno encapuchado ingresó al plantel ubicado en la colonia Jardines del Pedregal, alcaldía Coyoacán, y agredió a otro estudiante, quien lamentablemente perdió la vida en el lugar.

Un trabajador intentó intervenir para detener al agresor, pero también resultó herido y fue trasladado a un hospital para recibir atención médica, varios estudiantes comenzaron a circular el video en el que se observa dicho forcejeo entre el empleado y el agresor.

🚨🔪 VIOLENCIA EN CCH SUR | Un joven encapuchado apuñaló a un estudiante que perdió la vida. Un trabajador resultó herido al intentar detenerlo. El agresor, al no poder huir, se lanzó de un edificio y quedó con fracturas en ambas piernas. Fue trasladado a un hospital. pic.twitter.com/sn2t5kBQ4p — Isidro Corro (@isidrocorro) September 22, 2025

El presunto responsable, al intentar escapar, subió a un edificio del colegio y se lanzó al vacío. Producto de la caída sufrió fracturas en ambas piernas y fue llevado bajo custodia policial a un hospital.

Trágica la #violencia 🚨Revelan el video donde un estudiante de CCH Sur (@cchsur_oficial) se avienta de un edificio luego de apuñalar a otro estudiante en las instalaciones del plantel pic.twitter.com/I1d5CqLjsq — adn Noticias (@adnnoticiasmx) September 22, 2025

Reacción de las autoridades ante hechos violentos en el CCH Sur

La UNAM condenó los hechos y aseguró que activó el protocolo de atención para casos de violencia con armas. Además, detalló que el agresor fue entregado a la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, que más tarde lo pondrá a disposición del Ministerio Público, pero señalaron que no pudieron entrar al plantel debido a la autonomía de la escuela.

Por su parte, la Fiscalía General de Justicia de la CDMX acudió al plantel para realizar las investigaciones correspondientes, esperando que la Universidad coopere para brindar más información.

Jefa de gobierno lamenta el ataque en el CCH Sur

La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada lamentó los hechos ocurridos en el CCH Sur, donde falleció un alumno y otras dos personas quedaron heridas. Aseguró que la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y la Fiscalía capitalina, trabajan en conjunto con la UNAM para esclarecer los hechos.

La mandataria añadió que “Debemos seguir trabajando para que las escuelas sean espacios de convivencia, de construcción de comunidad, de proyectos de vida y de paz, libres de violencia.”

Lamento profundamente los hechos ocurridos en el Colegio de Ciencias y Humanidades, plantel sur, de la UNAM, donde falleció un joven y otras dos personas resultaron lesionadas. Quiero expresar mis más sinceras condolencias a los familiares y amigos, y mi solidaridad a toda la… — Clara Brugada Molina (@ClaraBrugadaM) September 22, 2025

Clases suspendidas en el CCH Sur

Mientras se desarrollan las diligencias, las clases en el CCH Sur quedaron suspendidas de forma indefinida. La decisión busca garantizar la seguridad de la comunidad y dar paso a las autoridades para llevar a cabo las indagatorias necesarias.

La Universidad señaló que continuará informando a la comunidad universitaria por los medios oficiales.