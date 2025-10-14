Doctora del IMSS agrede a la familia de un menor que esperó por horas consulta en Playa del Carmen

En redes sociales comenzó a circular un video que ha generado gran controversia, pues en él se observa a una doctora del Hospital General del IMSS en Playa del Carmen agredió a la familia de un menor que había estado esperando por horas el servicio médico.

De acuerdo con la grabación, la mujer reclamaba que habían pasado más de tres horas sin recibir atención por parte del personal médico.

Médica agrede a madre que había esperado el servicio por más de tres horas

En las imágenes se aprecia cómo la madre, pide la ayuda de un médico tras varias horas de espera. La situación, que comenzó con una discusión verbal, se tornó violenta cuando la doctora, reaccionó con enojo al darse cuenta de que estaban siendo grabadas.

Durante el video se escucha a la mujer decir: “Grábalo, que la gente vea cómo nos están tratando, llevamos casi tres horas de que mi hijo se está casi muriendo y no lo están atendiendo”.

Según su testimonio, el personal del hospital permanecía conversando sin prestar servicio a los pacientes que aguardaban en la sala de espera.

¿Qué dijo el IMSS de Quintana Roo de la situación?

La situación se viralizó rápidamente entre los usuarios de redes sociales, quienes exigieron una respuesta de las autoridades correspondientes.

Hasta el momento, no se ha revelado la identidad de la doctora involucrada en la agresión; sin embargo, el Instituto Mexicano del Seguro Social condenó cualquier acto de violencia que vulnere los derechos de los pacientes o del propio personal médico.

Asimismo, el IMSS informó que se abrió una carpeta de investigación administrativa con el objetivo de esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes, además de aplicar las sanciones que resulten necesarias conforme a los lineamientos internos de la institución.