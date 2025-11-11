Asesinan a dos mujeres agentes de la Policía Vial de Jalisco en El Salto

Alerta máxima en el municipio de El Salto: Asesinan a dos mujeres agentes de la Policía Vial en Jalisco. Este martes 11 de noviembre se registró una intensa movilización de cuerpos de emergencia, luego de que se confirmara que durante la mañana hoy dos oficiales fueron asesinadas en una balacera en la colonia Lomas de San Juan.

Asesinan en Lomas de San Juan, El Salto, a dos mujeres agentes de la Policía Vial de Jalisco

El violento ataque se reportó poco antes del mediodía, sobre el cruce de las calles San Pedro y San José, donde testigos alertaron al '911' sobre detonaciones de arma de fuego. Minutos después, elementos de seguridad municipal y paramédicos arribaron al lugar, pero solo confirmaron el deceso de las dos oficiales, cuyos cuerpos quedaron al interior de la unidad.

De acuerdo con datos preliminares, este ataque armado que desató alarma y consternación entre los vecinos de la zona ocurrió cuando las uniformadas realizaban labores de vigilancia y fueron sorprendidas a tiros dentro de su patrulla oficial.

Se presume que los agresores huyeron en un vehículo gris, desatando un operativo urgente de búsqueda por tierra y aire en todo el municipio. La zona permanece acordonada por elementos de la Policía Municipal, Guardia Nacional y personal de la Fiscalía del Estado, quienes recaban indicios para esclarecer el crimen.

🔴#IMPORTANTE | Dos mujeres agentes de vialidad fueron agredidas con arma de fuego en calles de la Col. Lomas de San Juan en El Salto.



Asesinan a dos mujeres agentes de la Policía Vial: Gobernador de Jalisco convoca operativo

El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, lamentó el asesinato y anunció la activación inmediata del Gabinete de Seguridad Estatal para coordinar acciones de búsqueda.

"En una revisión de rutina en El Salto, dos mujeres de la Policía Vial fueron privadas de la vida. Convoqué a mi gabinete de seguridad para desplegar un operativo por tierra y aire. A sus familias, mi más sentido pésame", expresó el mandatario.

Policía Vial Jalisco despide a las oficiales Libna y Gisela

Por su parte, la Policía Vial de Jalisco confirmó que las agentes fallecidas fueron identificadas como Libna, de 40 años, y Gisela, de 28, ambas adscritas a la Región XII de El Salto.

La corporación destacó su compromiso y vocación de servicio, además de condenar enérgicamente el ataque. La Fiscalía del Estado asumió las investigaciones para dar con los responsables y brindar justicia a las familias de las oficiales caídas.