Esta es la fecha límite para sacar tu credencial de elector si cumples 18 años este 2024

Comienza la cuenta regresiva para que las y los ciudadanos puedan tramitar su credencial para votar por primera vez, además de corregir algunos datos como la dirección de su casa. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral (INE) recuerda cuándo es la fecha límite, además de si es necesario tener una cita.

¿Cómo tramitar la credencial de elector antes de los 18 años?

Los jóvenes que cumplan los 18 años antes del 2 de junio de 2024, pueden tramitarla, aunque todavía no cumplan la mayoría de edad y así poder participar en los comicios. Los documentos para poder sacar la credencial para votar por primera vez son:



Acta de nacimiento o carta de naturalización

Identificación con fotografía (pasaporte, cédula profesional, licencia para conducir, documentos de escuelas públicas o privadas)

Comprobante de domicilio (recibos de pago o impuestos de servicios, estados de cuenta, copia certificada de escrituras).

¿Hasta cuándo puedo sacar mi credencial para votar si cumplo 18 este año?

La fecha límite para tramitar la credencial para votar si cumples la mayoría de edad antes del 2 de junio es el próximo lunes 22 de enero. Posterior a esta fecha, no se podrá tramitar el plástico.

La #CredencialParaVotar 🪪 es tu llave para participar en las #Elecciones2024MX 🗳.



No lo olvides, tienes hasta el 22 de enero para tramitar o actualizar #TuINE.



No lo olvides, tienes hasta el 22 de enero para tramitar o actualizar #TuINE.

Ahora nuestros #MódulosdeAtención brindan servicio en horarios ampliados.

¿Puedo ir al módulo del INE por mi credencial de elector sin cita?

Con el propósito de que las personas pudieran tramitar su credencial de elector, o bien, hacer cambios de datos, el INE permitió que asistieran sin cita a cualquiera de los módulos. Estos estarán abiertos de lunes a viernes de 08:00 a 20:00 horas y sábados de 08:00 a 14:00 horas.

El último día para poder recoger la credencial de elector que se tramitó por primera vez será el próximo 14 de marzo.

¿Qué pasa si no tramito mi INE antes del 22 de enero?

Malas noticias para quien no tramite o renueve su credencial para votar antes del 22 de enero, pues no podrán participar en las elecciones más grandes de la historia, ya que no estarán inscritos en el padrón electoral, uno de los requisitos para poder ejercer su derecho al sufragio.

Finalmente, se les recuerda a las personas que tramitaron su plástico durante el año 2022 y que todavía no la recogen, que tienen hasta el 1 de marzo para reclamarla; de lo contrario, será destruida y no podrán participar en los comicios.