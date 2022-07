Influencer sueca hospitalizada tras quemaduras por cámara de bronceado

Emma Hoffstrom, una influencer del fitness en Suecia, se está recuperando de las graves quemaduras y cicatrices provocadas luego de pasar 18 minutos en una cámara de bronceado en un salón de belleza de la nación nórdica.

El mes pasado, la “influencer” sueca, publicó un video se hizo viral en su cuenta de TikTok, en donde muestra fotos del antes y del después, además de que detalla su terrible experiencia por las quemaduras que l provocó la cámara de bronceado.

En una primar imagen se puede apreciar a Hoffstrom sonriendo en una cámara de bronceado seguida de fotografías instantáneas de ella misma con la piel muy roja y repleta de ampollas. De hecho en otra de las fotografías, se puede apreciar a la influencer acostada en una cama de hospital con una capas de gasas en su rostro.

”La cama de bronceado en realidad estaba rota. Se supone que tiene un límite de la cantidad de luz ultravioleta que obtienes, y en este caso, no tenía límite”, señaló la influencer en un posterior video de seguimiento del caso.

Emma Hoffstrom no nombró al salón de belleza y agregó que decidió no demandarlos. Algunos comentarios hechos por usuarios acerca del video de Hoffstrom ofrecieron su apoyo, pero otros le advirtieron acerca de los peligros de la cámara de bronceado y hasta le argumentaron que el salón no tenía la culpa.

Un usuario de las redes sociales señaló que: “Sí, usé una cámara de bronceado durante 5 minutos y alteró completamente mi piel por el resto de mi vida”.

Lynn, otra usuario de las redes sociales señaló que: “Usé uno hace años durante unos minutos con los ojos abiertos. Me quemé la córnea de mis ojos. Estuve ciega durante días. Esas cosas son peligrosas”.

Otros usuarios resaltaron que las camas de bronceado y la exposición al sol aceleran el proceso de envejecimiento, además de que también pueden causar cáncer.

En su sitio web, la Clínica Mayo señala que hay más de 1 millón de casos nuevos de cáncer de piel cada año y agrega que: “No existe tal cosa como un bronceado seguro en una cámara de bronceado. Si desea un bronceado, considere usar productos de bronceado sin sol”.

Meterse en una cámara de bronceado no es lo único que podría aumentar el riesgo de cáncer de piel . Un estudio encontró que comer pescado dos veces por semana hace que las personas tengan un 22 por ciento de más probabilidades acerca de desarrollar melanoma maligno.