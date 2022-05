Subastan primer desnudo del artista italiano Miguel Ángel

Un dibujo a tinta marrón de un joven desnudo, hecho por el artista italiano Miguel Ángel, fue subastado en Francia por 23 millones 162 mil euros, que equivalen a 486 millones 152 mil 494 pesos.

“Creo que este dibujo es uno de los descubrimientos más emocionantes que se han hecho en el campo de los dibujos de los Maestros Antiguos, en mucho tiempo”, señaló Stijn Alsteens, Director Internacional de Dibujos de Antiguos Maestros de la casa de subastas Christie’s.

El precio estimado por esta obra era de 30 millones de euros, cifra que no alcanzó, a pesar de eso, los expertos aseguran que la venta rompió récord para un dibujo de Miguel Ángel, porque superó por mucho el “The Risen Christ”, que en julio del 2000, fue vendido en 9 millones 500 mil euros.

El dibujo hecho en una hoja de papel, similar a una tamaño carta, con tinta marrón lleva el nombre de: “A nude man (after Masaccio) and two figures behind him” y se muestra en: www.christies.com .

Fue una de las primeras obras de Miguel Ángel, “es una obra relativamente del joven Miguel Ángel realizada cuando tenía 20 años y vivía en Florencia, su ciudad natal”, destacó Alsteens.

Historia del joven desnudo

Conservado en buen estado, el dibujo del joven desnudo data de finales del siglo XV, “muestra a Miguel Ángel haciendo dos cosas al mismo tiempo, mirando hacia atrás, a los artistas que lo precedieron, en este caso particular a Masaccio, así como mirando hacia su propio trabajo y el aspecto revolucionario del mismo”, narró Alsteens.

Expertos creen que problemente fue su primer desnudo, fundamental en la obra de Miguel Ángel, “en particular, la representación del cuerpo humano, que se convierte en una parte tan importante tanto en las esculturas, pienso en el David de Florencia, o en las muchas, muchas figuras que pintó en la Capilla Sixtina”.

Tesoro nacional de Francia

“A nude man (after Masaccio) and two figures behind him” de Miguel Ángel había sido denominada tesoro nacional francés, eso impedía que por 30 meses saliera del país, recientemente el gobierno de de dicho país le quitó la denominación y gracias a eso, salió a subasta .

“Creo que lo excepcional del dibujo es que vemos en el mercado una obra de uno de los más grandes artistas de la historia del arte occidental”, resaltó Alsteens.