¡Experiencia extrema! Caminan por la orilla de una torre de TV

Este verano, quienes busquen agregar una experiencia extrema a la lista, hay una opción en la capital de Lituania, se trata de la Torre de TV de Vilna, el edificio más alto de esta nación europea.

“Tenemos terreno llano, la colina más alta de Lituania mide 300 metros. Por lo tanto, ahora estamos a 160 metros sobre la tierra o aproximadamente a 210 metros sobre el nivel del mar. Por lo tanto, es muy alto según a los estándares lituanos”, dijo Valdas Kaminskas, jefe de comunicaciones de la Torre de TV de Vilna.

Un lugar que se ha convertido en una nueva atracción turística, porque su altura ofrece impresionantes vistas de la capital y sus alrededores, sin olvidar, la experiencia extrema de caminar por la orilla de la plataforma circular que brinda una vista de 360° y donde también los vistantes pueden sentarse.

El inicio, no es muy agradable para los visitantes que quieren vivir la experiencia extrema por primera vez, “da miedo hasta que sientes la tensión en la cuerda, después de eso, miras al horizonte y el miedo desaparece, es maravilloso, no piensas en eso, así que es genial, no hay ningún problema”, contó Gintas Bindokas, residente de Vilna.

“No lo sentí tan alto, pero me sentí inestable, con miedo de acercarme a la orilla”, contó Dainora Kryklaite, quien acompañaba a Gintas.

No es necesario acercarse a la orilla para que la expriencia extrema sean completa, basta con estar ahí, como platicó Violeta Pekarskiene, residente de Vilna, “si una persona tiene miedo a la altura, como es mi caso, es bastante aterrador. Pero si te aferras, me aguanto todo el tiempo, entonces no es tan malo.”

El viento reaviva esta experiencia extrema que tiene una duración de una hora, “cuando el viento comienza a soplar, se vuelve aún más aterrador. Por lo tanto, es mejor sentarse cuando lo sientes”, finalizó Violeta.

La Torre de TV de Vilna

La Torre de TV mide en total 326.5 metros de altura, fue diseñada por V. Obydovas y por el ingeniero K. Balėnas su construcción inició el 31 de 1974 y finalizó el 30 de diciembre de 1980, cuando Lituania era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, (URSS).

Es la estructura más alta del país y actualmente es ocupada por el Centro de Radio y Televisión de Lituania (LRTC).