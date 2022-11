Liberan a niña de ocho años que estuvo encerrada casi toda su vida

La niña de ocho años estuvo encerrada en la casa de sus abuelos durante siete años, la vivienda está ubicada en la ciudad de Attendorn, Alemania fue encontrada en las escaleras por autoridades de bienestar del país, durante una inspección.

“El 23 de septiembre de este año, la oficina de bienestar juvenil del distrito de Olpe y la policía entraron en una casa en Attendorn y tomaron la custodia de una niña de ocho años que vivía allí", dijo Patrick Baron von Grotthuss, fiscal de Siegen, Alemania.

Primeras investigaciones

La oficia del fiscal de Siegen ya investiga a la madre y a los abuelos de la niña de ocho años, “todavía no podemos decir nada sobre el motivo, actualmente los acusados ejercen su derecho a guardar silencio”, indicó von Grotthuss.

De acuerdo con autoridades, la niña de ocho años no salía desde que tenía un año y medio de nacida, “no tuvo contacto con otros niños, no asistió al jardín de infantes, no fue a la escuela y finalmente vivió toda su vida en esta casa”.

Sin señales de maltrato

La niña de ocho años no tiene marcas de maltrato, ni desnutrición, “no ha habido indicios de abuso de ninguna forma, la niña se acercó a los oficiales y habló con ellos, estaba en buenas condiciones” indicó von Grotthuss.

Además sabe leer y escribir, así lo afirmó Michael Färber, jefe del departamento de juventud del distrito de Olpe, “después de los exámenes médicos, no se encontraron anomalías importantes. La niña de ocho años puede leer, escribir y hacer aritmética, aunque se puede probar que ella no asistió a la guardería o a la escuela.”

La institución recibió denuncias anónimas que aseguraban, en esa casa vivía una niña, “las primeras nos llegaron en octubre, noviembre de 2020, hace casi dos años” contó Michael Färber, Jefe del Departamento de Juventud, Distrito de Olpe.

Cortesía: ENEX

Así que comenzaron la investigación, “preguntamos a los jardines de infantes y a las compañías de seguros si tenían algún indicio de que había una nueva dirección de residencia; hicimos una visita domiciliaria a los abuelos, nos aseguraron que su hija y su nieta residían en Italia.”

Fue en julio de este año cuando investigadores recibieron una denuncia no anónima, que les hizo ponerse en contacto con autoridades italianas para pedirles información de madre e hija, “el 12 de septiembre, recibimos la respuesta por correo electrónico: Madre e hija no han residido allí, ni siquiera temporalmente, en ese momento dijimos: “es necesario actuar"".

Encerrada por una custodia

De acuerdo con la oficina fiscal de Siegen, la madre de esta niña de ocho años dijo a bienestar juvenil que ambas se mudarían a Italia, lo mismo le dijo al papá de la niña, aunque la realidad era que ambas vivían con los abuelos.

La madre trató varias veces de conseguir la custodia total de la niña, pero un tribunal determinó que sería compartida.

La información de las autoridades italianas hizo que Agencia de Protección de la Infancia de Alemania acudiera a la casa y ahí la encontraron, los vecinos nunca se imaginaron que ahí vivía una niña de ocho años.

Ahora abuelos y madre están acusados de privación de libertad, mientras que la niña de ocho años vive con una familia de acogida.