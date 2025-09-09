Alerta en Chiapas: Desbordamiento del río Texcuyuapan deja graves inundaciones en Tapachula

Las lluvias intensas registradas en Tapachula, Chiapas, provocaron el desbordamiento del río Texcuyuapan, lo que dejó varias inundaciones en la zona, este lunes 8 de septiembre.

En varios videos se puede observar como la crecida de los caudales convirtió las calles en ríos, arrastrando todo a su paso, incluyendo vehículos.

#Video #Impresionante 😱 | Se inundan diferentes zonas de Tapachula, #Chiapas por las torrenciales lluvias de este lunes 08 de septiembre.



Reportan desborde de ríos y arroyos, y afectaciones a viviendas, comercios y vehículos arrastrados por las corrientes #TemporadaDeLluvias pic.twitter.com/2rM1zcuOMj — Monitor Online (@MonitorOnlineQ) September 9, 2025

Colonias afectadas por las lluvias en Tapachula, Chiapas

De acuerdo con la Secretaría de Protección Civil Municipal, el río Texcuyuapan alcanzó niveles críticos y se desbordó en zonas bajas, ocasionando encharcamientos en al menos cinco colonias. Entre las más afectadas se encuentra:



Colinas del Rey

Lomas del Soconusco

Campestre

Monrroy

11 de septiembre

Barrio Nuevo

Las autoridades reportaron que alrededor de 15 viviendas presentaron acumulación de agua de hasta 20 centímetros, además de dos vehículos que quedaron varados en corrientes formadas sobre las calles.

Activan plan de emergencia en Chiapas

Ante la magnitud de la inundación, elementos del Ejército Mexicano pusieron en marcha el Plan DN-III-E para apoyar a las familias que se encontraban en riesgo.

Varias personas fueron evacuadas y trasladadas a refugios temporales, mientras brigadistas realizaron recorridos en zonas montañosas para prevenir accidentes por deslaves.

Aunque hasta el momento no se han registrado pérdidas humanas, la situación en Tapachula se reporta como grave.

¿Continuará lloviendo en Tapachula?

El Ayuntamiento de Tapachula informó que las intensas lluvias de las últimas horas se deben a la combinación de un canal de baja presión, la inestabilidad provocada por ondas tropicales y un disturbio localizado al suroeste de México.

Estos factores generaron una fuerte entrada de humedad, nubosidad densa, tormentas eléctricas y precipitaciones que superaron los niveles normales para la región.

Entre los puntos con encharcamientos severos se encuentran el Museo del Café, Camino La Joya, la entrada del fraccionamiento Lomas del Tacaná, así como prolongaciones de la 25, 19, 11 y 9 Oriente.

Se espera que en las próximas horas continúen las fuertes lluvias, por lo que se pide a la población a extremar precauciones y evitar cruzar por arroyos o calles inundadas.

