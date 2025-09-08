VIDEO: Colapsa vivienda en Atizapán tras deslave del río Pocitos

Una vivienda construida a la orilla del río Pocitos, en la zona norte de Atizapán de Zaragoza, Estado de México (Edomex), colapsó la tarde del sábado 6 de septiembre debido al deslave de su cimentación, ocasionado por las intensas corrientes de agua pluvial de los últimos días.

Colapsa casa en Edomex

De acuerdo con los reportes oficiales, el inmueble ya había sido identificado como de alto riesgo por autoridades locales, quienes habían realizado recorridos de supervisión en la zona.

Personal de Protección Civil, Bomberos, el Sistema de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento de Atizapán (Sapasa) y la Comisión Nacional del Agua (Conagua) habían advertido a la familia propietaria de la vivienda sobre la probabilidad del colapso.

Gracias a estas alertas preventivas, no se reportaron personas lesionadas, ya que los habitantes evacuaron el inmueble con anticipación. Incluso, lograron poner a salvo sus pertenencias antes del derrumbe.

Tras el colapso, al día siguiente, brigadas de Sapasa, Bomberos y Protección Civil acudieron para realizar labores de limpieza y retiro de los escombros.

El objetivo principal fue liberar el cauce del río y permitir la circulación de las aguas residuales y pluviales, evitando así posibles represamientos o nuevos deslizamientos que pudieran poner en riesgo a otras viviendas cercanas.

Este incidente vuelve a poner en evidencia la vulnerabilidad de las construcciones levantadas en zonas de riesgo, particularmente en márgenes de ríos y barrancas.

Deslave rompe muros y ventanas de viviendas en Álvaro Obregón

Durante la madrugada, un deslave de tierra sorprendió a los vecinos de la colonia Lomas de las Águilas, en la alcaldía Álvaro Obregón de la Ciudad de México (CDMX).

El desprendimiento se registró sobre la calle Picagregos, donde al menos dos viviendas resultaron con severos daños, dejándolos a la intemperie.

🌧️ Un deslave de aprox. 40 m³ de tierra en Lomas de las Águilas en la @AlcaldiaAO alcanzó dos viviendas en la calle Picagregos.



Protección Civil confirmó que no hay daños estructurales graves ni personas lesionadas.



Vía: @oscar_mendoza31 pic.twitter.com/6mBD4VgNI1 — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) August 26, 2025

De acuerdo con los testimonios de los vecinos, el incidente pudo haber tenido consecuencias fatales para las familias afectadas, pues los niños que suelen descansar en la habitación impactada no se encontraban en ese lugar al momento del deslave.

Este hecho evitó que hubiera personas lesionadas, aunque los daños materiales fueron considerables. Las familias afectadas tuvieron que desalojar sus viviendas de manera preventiva y actualmente no las están habitando, a la espera de que las autoridades correspondientes realicen un dictamen de seguridad estructural.