Terror en Ciudad Juárez: fingieron estar muertos y lograron sobrevivir a un ataque armado

La madrugada de hoy viernes, Ciudad Juárez, Chihuahua, fue escenario de un ataque armado que dejó momentos de verdadero terror. Cuatro jóvenes lograron sobrevivir a una balacera al fingir estar muertos, luego de que un grupo de hombres armados irrumpiera en un domicilio y abriera fuego sin piedad.

El hecho ocurrió en una vivienda de la colonia Revolución Mexicana, según confirmaron fuentes de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chihuahua.

¿Cómo ocurrió el ataque en Ciudad Juárez?

De acuerdo con los primeros reportes, un comando armado ingresó de manera violenta al inmueble y disparó en repetidas ocasiones en contra los presentes.

En medio del caos, las víctimas optaron por hacerse pasar por muertos para que los agresores cesaran el ataque; esa acción les permitió ganar tiempo para pedir ayuda.

Momentos después, al menos tres de los sobrevivientes resultaron con heridas de bala, aunque fueron trasladados a hospitales cercanos, en donde se reportan fuera de peligro. Un cuarto joven permanece en estado grave, según el más reciente parte médico.

¿Quién fue detenido tras la balacera?

Después de un operativo conjunto entre la Secretaría de Seguridad Pública Municipal y elementos de la Guardia Nacional, fue detenido Miguel Ángel C. F., alias “El Mike”, señalado directamente por las víctimas como el agresor.

La detención se logró gracias a un despliegue en la misma zona del ataque y actualmente el detenido se encuentra bajo investigación por delitos de homicidio en grado de tentativa y portación de armas de fuego de uso exclusivo del Ejército.

La violencia que no se detiene en Ciudad Juárez

Este hecho se suma a la ola de violencia que ha golpeado a Ciudad Juárez en los últimos meses. De acuerdo con el Observatorio Nacional Ciudadano, Chihuahua figura entre los estados con mayores índices de homicidios dolosos en México durante 2025.

Tan solo en lo que va del año, la ciudad fronteriza ha registrado decenas de ataques armados vinculados con la disputa entre grupos criminales, lo que mantiene a la población en alerta constante.

Mientras las autoridades avanzan en la investigación y en el proceso judicial contra el presunto responsable, la comunidad se pregunta: ¿hasta cuándo se podrá vivir sin miedo en las calles de Chihuahua?