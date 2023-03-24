tva (1).png

¿Quién fue Kitty O’Neil y por qué Google le dedica su Doodle?

El viernes 24 de marzo Google le dedicó su Doodle a Kitty O’Neil, a quien se le considera la “mujer más rápida del mundo” por su brillante trayectoria.

¿Quién fue Kitty O’Neil y por qué Google le dedica su Doodle
Google homenajeó a la estadounidense Kitty O’Neil, una histórica en el mundo de las carreras.|Twitter @soleitannie

Escrito por: Felipe Vera

En las primeras horas del viernes Google le dedicó su doodle a “la mujer más rápida del mundo”, Kitty O'Neil, esto con motivo del 77 aniversario de su nacimiento y también para darle visibilidad a todos los obstáculos que superó a lo largo de sus años de vida.

Al ingresar a la página de inicio de Google se le puede ver a O'Neil con su tradicional traje de carrera color amarillo mientras sostiene un casco; de fondo un helicóptero y un auto de carreras, en alusión a la profesión en la que se desenvolvió a lo largo de los años.

¿Quién es Kitty O’Neil?

Kitty O'Neil nació el 4 de marzo de 1946 en Estados Unidos, Texas, desde pequeña fue diagnosticada con discapacidad auditiva; sin embargo, no le impidió sobresalir en el mundo de las carreras, pues durante etapa profesional rompió distintos récords.

La trayectoria de la estadounidense se amplió cuando le dieron el doble de acción para interpretar a La Mujer Maravilla y otros papeles de la pantalla grande.

Entre los papeles del cine que hizo Kitty O’Neil están:

  • La mujer biónica.
  • La mujer maravilla.
  • Los hermanos Caradura.

Se convirtió en la primera mujer en formar parte de Stunts Unlimited, organización que tenía a los mejores dobles de acción de Hollywood, entre los récords que implantó fue saltar de 38.7 metros.

Kitt O’Neil: ¿Por qué es considerada “la mujer más rápida del mundo"?

En 1976, la pilota de carreras realizó una hazaña al cruzar el desierto del Alvord a 825,1 km/h con su automóvil, mismo que estaba propulsado por cohetes. 

Pese a imponer una marca, los encargados del registro sólo le permitían establecerlo en la categoría femenil, por lo que tuvo que cederle el lugar a Hal Needham, quien tomó el récord mundial.

Por otra parte participó en esquí acuático, en donde logró alcanzar altas velocidades, mismas que le atribuía a su estatura y peso; medía 1.60 metros y pesaba 44 kilos.

“Una verdadera amante de la acción, también realizó actos peligrosos como caer desde alturas sobrecogedoras mientras le prendían fuego y saltar desde helicópteros”, señala Google.

¿En qué Juegos Olímpicos participó Kitty O'Neil?

O’Neil se presentó a las pruebas de clavados para los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964, sin embargo, una rotura de muñeca y una meningitis la alejaron de la cita. La atleta representó a Estados Unidos en las Sordolimpiadas de 1965 en natación.

¿Cuándo y de qué murió Kitty O'Neil?

Kitty O'Neil falleció el 2 de noviembre de 2018 a causa de una neumonía. Tras varias dificultades entre las cuales pudo superar un cáncer y hacer vida con una discapacidad, la estadounidense es hoy en día una inspiración para muchos.