¿Quién fue Kitty O’Neil y por qué Google le dedica su Doodle?

En las primeras horas del viernes Google le dedicó su doodle a “la mujer más rápida del mundo”, Kitty O'Neil, esto con motivo del 77 aniversario de su nacimiento y también para darle visibilidad a todos los obstáculos que superó a lo largo de sus años de vida.

Al ingresar a la página de inicio de Google se le puede ver a O'Neil con su tradicional traje de carrera color amarillo mientras sostiene un casco; de fondo un helicóptero y un auto de carreras, en alusión a la profesión en la que se desenvolvió a lo largo de los años.

¿Quién es Kitty O’Neil?

Kitty O'Neil nació el 4 de marzo de 1946 en Estados Unidos, Texas, desde pequeña fue diagnosticada con discapacidad auditiva; sin embargo, no le impidió sobresalir en el mundo de las carreras, pues durante etapa profesional rompió distintos récords.

Hoy nuestro #GoogleDoodle rinde un homenaje a Kitty O'Neil, conocida como "la mujer más rápida del mundo" y una notable representante de las personas con discapacidad.✊🏎️



Conoce más de su historia→https://t.co/7Go8ooplul pic.twitter.com/X9I7DMQELq — Google en español (@googleespanol) March 24, 2023

La trayectoria de la estadounidense se amplió cuando le dieron el doble de acción para interpretar a La Mujer Maravilla y otros papeles de la pantalla grande.

Entre los papeles del cine que hizo Kitty O’Neil están:



La mujer biónica.

La mujer maravilla.

Los hermanos Caradura.

Se convirtió en la primera mujer en formar parte de Stunts Unlimited, organización que tenía a los mejores dobles de acción de Hollywood, entre los récords que implantó fue saltar de 38.7 metros.

Kitt O’Neil: ¿Por qué es considerada “la mujer más rápida del mundo"?

En 1976, la pilota de carreras realizó una hazaña al cruzar el desierto del Alvord a 825,1 km/h con su automóvil, mismo que estaba propulsado por cohetes.

Pese a imponer una marca, los encargados del registro sólo le permitían establecerlo en la categoría femenil, por lo que tuvo que cederle el lugar a Hal Needham, quien tomó el récord mundial.

Por otra parte participó en esquí acuático, en donde logró alcanzar altas velocidades, mismas que le atribuía a su estatura y peso; medía 1.60 metros y pesaba 44 kilos.

“Una verdadera amante de la acción, también realizó actos peligrosos como caer desde alturas sobrecogedoras mientras le prendían fuego y saltar desde helicópteros”, señala Google.

¿En qué Juegos Olímpicos participó Kitty O'Neil?

O’Neil se presentó a las pruebas de clavados para los Juegos Olímpicos de Tokyo 1964, sin embargo, una rotura de muñeca y una meningitis la alejaron de la cita. La atleta representó a Estados Unidos en las Sordolimpiadas de 1965 en natación.

Kitty O'Neil, race car driver and stuntwoman. What an extraordinary life! 🏎️ pic.twitter.com/GGNYIp8eyK — annie (@soleiletannie) March 24, 2023

¿Cuándo y de qué murió Kitty O'Neil?

Kitty O'Neil falleció el 2 de noviembre de 2018 a causa de una neumonía. Tras varias dificultades entre las cuales pudo superar un cáncer y hacer vida con una discapacidad, la estadounidense es hoy en día una inspiración para muchos.

