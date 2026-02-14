Libra sentencia y lo atrapan después: arrestan a “El Niño” de La Unión Tepito

Un presunto miembro del grupo delictivo La Unión Tepito en la Ciudad de México (CDMX) fue detenido nuevamente luego de haber librado una sentencia y ser puesto en libertad.

El detenido fue identificado como Ángel “N”, alias “El Niño de la Unión”, probable operador de una célula del grupo criminal en la capital.

La Unión Tepito ha sido ubicada como una banda criminal relacionada con diversos delitos, principalmente en la zona centro de la CDMX en contra de comerciantes y locatarios, a quienes cobran derecho de piso mediante extorsiones, pero si las víctimas se resisten, son agredidas.

“El Niño de la Unión” había sido sentenciado a más de dos años

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reaprehendió a Ángel “N” por hechos ocurridos en febrero de 2022 en la colonia Guadalupe Tepeyac, alcaldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con la investigación, el 20 de junio de 2022, Ángel “N” fue sentenciado a dos años y tres meses de prisión, así como al pago de una multa y a la reparación del daño, por el delito de robo calificado en agravio de una tienda de autoservicio.

Juez da libertad condicional a “El Niño de la Unión”

No obstante, un juez le concedió el beneficio de la libertad asistida, condicionado al cumplimiento de diversas medidas de sanción, entre ellas la obligación de realizar firmas periódicas.

Dos años después, se inició otra investigación en su contra por delitos contra la salud, en la modalidad de narcomenudeo.

En ese proceso penal, el juez otorgó la suspensión condicional del proceso e impuso medidas procesales, entre ellas acudir a firmar de manera mensual durante un periodo de seis meses.

Reaprehenden a “El Niño de la Unión”

Durante la audiencia de revisión de la libertad asistida, celebrada el 20 de noviembre de 2025, un juez advirtió el incumplimiento de las medidas de sanción, por lo que ordenó su reaprehensión.

Agentes de la Policía de Investigación (PDI) localizaron a Ángel “N” en la colonia Merced Balbuena, alcaldía Venustiano Carranza, el 12 de febrero de 2026.

Posteriormente, fue trasladado al Centro Varonil de Reinserción Social Santa Martha Acatitla, donde se determinará su situación jurídica.

