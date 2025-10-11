¿Ataque directo o asalto? Fiscalía abre investigación por el asesinato de Fede Dorcaz en Periférico

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ CDMX) ha iniciado formalmente una investigación por el homicidio del actor y cantante de nacionalidad argentina, Federico Ezequiel Dorcazberro, conocido artísticamente como Fede Dorcaz. El artista fue asesinado a balazos la noche del jueves 9 de octubre mientras conducía su camioneta en la lateral del Anillo Periférico, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Mientras las autoridades barajan como principales hipótesis un ataque directo o un intento de asalto que salió mal, este crimen se suma a una alarmante racha de violencia contra artistas extranjeros en el centro del país.

¿Quién era Fede Dorcaz y qué le pasó?

Federico Ezequiel Dorcazberro, de 29 años y originario de Mar de Plata, Argentina, era un modelo y cantante que buscaba abrirse camino en la escena artística de México. En sus redes sociales compartía su trabajo como modelo y sus incursiones en la música.

El crimen ocurrió cuando Fede Dorcaz conducía una camioneta rentada sobre la lateral de Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza. Iba acompañado de su novia.

De acuerdo con los reportes, sicarios a bordo de una motocicleta lo interceptaron. Uno de ellos descendió, se acercó a la ventanilla del conductor y abrió fuego a quemarropa, para después huir con sus cómplices. Fede Dorcaz murió en el lugar, mientras que su novia resultó herida y fue trasladada a un hospital.

La víctima fue interceptada cuando circulaba en su camioneta la noche…

¿Ataque directo o asalto?: Las líneas de investigación por el asesinato de Fede Dorcaz

Aunque las investigaciones apenas comienzan, existen dos hipótesis principales:



Ataque Directo: La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la principal línea de investigación apunta a un ataque directo, debido a la forma en que se ejecutó el crimen.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) informó que la principal línea de investigación apunta a un ataque directo, debido a la forma en que se ejecutó el crimen. Intento de Asalto: Versiones extraoficiales señalan que el joven pudo haberse resistido a un intento de robo, lo que habría provocado la agresión.

Las autoridades ya analizan las cámaras del C5 para identificar a los responsables, quienes, según los reportes, huyeron en dos motocicletas.

Comunicado de la FGJ CDMX sobre el asesinato de Fede Dorcaz en Periférico, CDMX|Foto: FGJ CDMX

La #SSC informa:



Personal de la #SSC tomó conocimiento de un hombre que perdió la vida, por impactos de arma de fuego, al parecer por un ataque directo, en la lateral del anillo #Periférico a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, de la…

El homicidio de Fede Dorcaz se suma al de los cantantes colombianos B-King y DJ Regio Clown, quienes fueron asesinados en el Estado de México el pasado 17 de septiembre tras ser reportados como desaparecidos. Este patrón de violencia contra artistas extranjeros ha encendido las alarmas en la región.

La Fiscalía capitalina ha desplegado a la Policía de Investigación (PDI) y a personal de servicios periciales para esclarecer el caso y dar con los responsables.