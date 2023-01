The Last of Us: Este es el hongo real que convierte hormigas en “zombies”

El tema del momento para los amantes de las series es The Last of Us, una producción inspirada en el videojuego que lleva el mismo nombre y que se convirtió en un rotundo éxito, especialmente por la historia, ya que se desenvuelve bajo un escenario apocalíptico provocado por un hongo que se apodera de la población mundial.

El hongo al que hace referencia la serie lleva el nombre de Cordyceps y es real. Famoso desde hace muchos años en la comunidad científica, el hongo cordyceps es conocido por convertir en “zombies” algunos insectos, tal como sucede en la serie que es tendencia actualmente.

Estudiado principalmente en hormigas, el nombre completo del hongo es Ophiocordyceps unilateralis, ataca las cabezas de las hormigas carpinteras tropicales y las manipula durante semanas hasta conseguir las condiciones óptimas para su reproducción y eventualmente matar a la hormiga.

¿Cuál es el hongo zombie de la serie The Last of Us?

El hongo cordyceps es el que aparece en The Last of Us, se encuentra en ambientes tropicales, y en los últimos años se ha podido estudiar más sobre su funcionamiento, ya que un equipo de especialistas de la Universidad Estatal de Pensilvania, en Estados Unidos, pudieron documentar en Tailandia cómo ataca el cerebro de las hormigas y cuál es el fatídico desenlace.

HBO Max The Last of Us es una serie disponible en HBO Max y está inspirada en un videojuego

De acuerdo con la investigación dirigida por David Hughes, el hongo ataca el organismo de la hormiga mediante el control del sistema nervioso central y sus músculos, ya que es su vía de alimentación, hasta obligarlo a fijarse a una planta mediante una mordida y poder desarrollarse.

Una vez infectado el insecto, comienza a caminar de forma extraña y con convulsiones constantes, mientras que el hongo consigue hacer que escalen árboles y llegar al sitio adecuado para la reproducción del hongo.

Es en este punto cuando la escena se vuelve terrorífica, pues mientras la infección crece dentro de la hormiga, llega el punto en que empieza a brotar un tallo de la cabeza, ya con la hormiga muerta y enganchada a la hoja. Este es el hongo que empieza a liberar asporas para infectar a más insectos y continuar con su reproducción.

“Hemos visto que, antes de morder esa hoja, los músculos de la hormiga han cambiado de una forma dramática, sin duda debido a la producción de algunas sustancias químicas muy interesantes”, menciona Hughes en entrevista para la BBC.

¿El hongo puede afectar a los humanos?

La respuesta es no, pues tal como se señala en la serie, las investigaciones indican que el hongo no puede sobrevivir en el interior del organismo humano, por lo menos no por ahora, ya que las condiciones tienen que ser muy específicas para su desarrollo.

Por este mismo motivo, el “hongo de las hormigas zombie” es tan particular de un muy reducido grupo de animales.