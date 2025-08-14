Clima 14 de agosto en México: lluvias intensas y calor extremo este jueves

La madrugada del jueves 14 de agosto de 2025, el monzón mexicano en combinación con condiciones de inestabilidad atmosférica provocará un panorama complejo en buena parte del país. De acuerdo con los pronósticos oficiales, se esperan lluvias de diferentes intensidades, desde chubascos hasta precipitaciones puntuales intensas, además de un ambiente muy caluroso en el norte, litoral del Pacífico, Golfo de México y Península de Yucatán.

El fenómeno estará acompañado por la presencia de varios sistemas: canales de baja presión, dos ondas tropicales, entrada de humedad desde el océano Pacífico y el Golfo, así como una vaguada en altura que reforzará el potencial de tormentas eléctricas y granizadas.

¿En qué estados va a llover este jueves 14 de agosto?

Durante la jornada, el monzón mexicano y la interacción con ondas tropicales dejarán lluvias significativas en gran parte de la República Mexicana. El pronóstico detalla:



Lluvias fuertes a puntuales muy fuertes: Sonora, Chihuahua, Durango, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca, Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Tlaxcala, Puebla, Veracruz, Chiapas y Tabasco.

Chubascos con lluvias puntuales fuertes: Baja California Sur, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos: Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí y Aguascalientes.

Lluvias aisladas: Baja California.

En regiones del sureste y sur, como Veracruz, Oaxaca, Chiapas y Tabasco, podrían presentarse lluvias puntuales intensas, con riesgo de desbordamiento de ríos, deslaves e inundaciones.

Temperaturas máximas para el 14 de agosto

Aunque gran parte del país enfrentará lluvias, el calor extremo continuará siendo protagonista. Se esperan:



Más de 45 °C: Noreste de Baja California.

De 40 a 45 °C: Baja California Sur (centro), Sonora, norte de Sinaloa, suroeste y noreste de Chihuahua, noreste de Coahuila, norte y este de Nuevo León, así como el oeste y noroeste de Tamaulipas.

De 35 a 40 °C: Durango, Nayarit, Oaxaca, Chiapas, Tabasco, Campeche y Yucatán.

De 30 a 35 °C: Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro (norte), Hidalgo (norte), Puebla (norte y suroeste), Morelos, Veracruz y Quintana Roo.

Las autoridades piden especial atención en Baja California, Sonora y Tamaulipas, donde se alcanzarán los valores más extremos del termómetro.

Así será el clima en la CDMX y Edomex este jueves

El Valle de México presentará cielo medio nublado a nublado durante la jornada. La mañana será fresca a templada, con bancos de niebla en zonas altas, mientras que la tarde registrará un ambiente templado a cálido.

Se prevén lluvias fuertes a muy fuertes en Ciudad de México y Estado de México, acompañadas de descargas eléctricas y caída de granizo. Estas condiciones podrían generar encharcamientos, desbordamientos, deslaves y reducción de visibilidad en vialidades principales.