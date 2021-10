Liga Mx 2021: ¿Cuándo y dónde ver los partidos de la jornada 15?

A tres juegos de entrar a la liguilla, Cruz Azul aún no consigue levantar en la Liga MX 2021, mientras que el América ya aseguró su lugar en los cuartos de final y durante la jornada 15 solo buscará sellar su liderato en el torneo.

La Máquina del Cruz Azul se ubica en el sexto puesto con 19 puntos, a cuatro de distancia del Atlas, 23 puntos y a tres del Santos Laguna, que con 16 puntos se ubica en la posición 12 de la tabla en el torneo de Apertura de la Liga MX 2021.

Uno de los partidos que protagonizarán la jornada 15 de futbol será precisamente el del Cruz Azul contra las Chivas en el estadio Akron. El partido será transmitido EN VIVO a través de las señales de TV Azteca Deportes, en Azteca 7, TUDN y Afizzionados el sábado 23 de octubre a las 21:00 horas.

¡Vuelve el #SábadoSagrado con un PARTIDAZO! ⚽🔥



¡La Máquina visita al "Rebaño Sagrado" en la bellísima Perla Tapatía!



🗓 23 de Octubre

⌚ 8:45 PM

👉 #ChivasvsCruzAzul | 🆚🚂

📲 https://t.co/OqYzbLaEsI, APP de Azteca Deportes

📺 Azteca 7#CruzAzul #Chivas #LigaBBVAMX pic.twitter.com/yXiOnQtuPI — TV Azteca Deportes (@AztecaDeportes) October 21, 2021

Mientras tanto, el América se enfrentará a los Tigres de la UANL el sábado 23 de octubre a las 19:00 horas en el Estadio Azteca en el marco de la jornada 15 de la Liga MX. Recordemos que el equipo de Nuevo León está en la tercera posición de la tabla con 22 puntos, a nueve de Las Águilas.

Horarios de los juegos de la jornada 15 de la Liga MX 2021

La jornada arrancará mañana viernes 22 de octubre con el duelo entre Mazatlán y los Gallos Blancos del Querétaro en el Estadio del Kraken a las 21:00 horas. El juego será transmitido EN VIVO por TV Azteca.

El sábado 23 de octubre se enfrentarán Puebla y León a las 17:00 horas y también será transmitido por TV Azteca. Los Rayados y Necaxa se enfrentarán a las 17:06 horas y el juego se podrá ver en FOX Sports.

El domingo 24 de octubre, los Pumas recibirán a los Xolos de Tijuana a las 12:00 horas en el Estadio Ciudad Universitaria. Este partido podrá verse a través de las pantallas de TUDN.

La jornada 15 de la Liga MX 2021 cerrará con los juegos de San Luis vs Atlas, a las 19:00 horas por ESPN; Santos vs Toluca, a las 19:05 horas por TV Azteca, y Pachuca vs FC Juárez, a las 21:00 horas y será transmitido por FOX Sports.