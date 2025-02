¡Invasión arácnida! Impresionante “lluvia de arañas” sorprende en Brasil

Un fenómeno natural inusual ha causado asombro e intriga en la localidad de São Thomé das Letras, en Minas Gerais, Brasil. Lo que a simple vista parecía una “lluvia de arañas” resultó ser una gigantesca telaraña tejida por cientos de arañas sociales de la especie Parawixia bistriata, también conocidas como arañas ñandutí.

El evento, que tuvo lugar a finales de diciembre de 2024, fue captado en video por la activista medioambiental Bruna Naomí y se viralizó rápidamente en las redes sociales.

🕷️🕸️Captan impresionante "lluvia de arañas" en Brasil



Un video grabado por la activista ambiental Bruna Naomí muestra lo que parece una "lluvia de arañas" en Brasil. Este fenómeno, que se viralizó en redes, es en realidad el resultado de hasta 500 arañas de la especie…

Las imágenes muestran una enorme telaraña suspendida en el aire, con cientos de arácnidos desplazándose sobre ella, creando la ilusión de que caen del cielo.

Un trabajo en equipo arácnido

Las arañas ñandutí son conocidas por su comportamiento social y su capacidad para trabajar en equipo.

Para tejer estas enormes telarañas, que pueden extenderse varios metros, colonias de hasta 500 individuos cooperan entre sí.

Las telarañas cumplen una doble función: capturar presas y proteger a la colonia de depredadores.

Este fenómeno suele ocurrir tras períodos de altas temperaturas y niebla, condiciones que favorecen la reproducción y la actividad de caza de estas arañas.

FANTÁSTICO! 🚨 Chuva de aranhas em São Tomé das Letras, em Minas, lembra borboletas amarelas, Cem Anos de Solidão! 😱



Um fenômeno natural chamou atenção: as aranhas do gênero Parawixia criam grandes teias para capturar presas e auxiliar na reprodução.



A impressão é que os…

Inofensivas para los humanos

A pesar de su apariencia impactante, las arañas ñandutí no representan un peligro para los humanos. No son agresivas y su veneno no es considerado tóxico para las personas.

De hecho, estas arañas juegan un papel importante en el ecosistema al controlar las poblaciones de insectos.

Un fenómeno similar en México

En México, se han reportado fenómenos similares en estados como Veracruz y Chiapas. En 2021, habitantes de la localidad de Misantla, Veracruz, reportaron la aparición de una gran telaraña que cubría varios árboles y postes de luz.

Expertos identificaron a las arañas responsables como de la especie Anelosimus eximius, también conocidas como arañas sociales.

Si bien estos eventos pueden generar sorpresa e incluso temor, los especialistas reiteran que las arañas sociales no representan un peligro para los humanos y que su presencia es un indicador de la salud del ecosistema.