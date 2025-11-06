Tragedia en Reynosa: hallan sin vida a familia desaparecida; hay dos detenidos

Tras casi una semana de búsqueda, autoridades estatales localizaron sin vida a los integrantes de una familia reportada como desaparecida desde el pasado 31 de octubre en la colonia Hacienda Las Fuentes, sector cuatro, del municipio de Reynosa, Tamaulipas.

De acuerdo con la información confirmada por el Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas, los restos fueron encontrados en distintos puntos de la ciudad. De manera extraoficial, se reportó la detención de una mujer y un hombre presuntamente implicados en el caso.

La desaparición de la familia que conmocionó a Reynosa

Según la denuncia presentada ante la Fiscalía General de Justicia del Estado, un familiar de las víctimas acudió a su domicilio luego de varios intentos fallidos de comunicación. Al llegar, encontró la vivienda abierta, sin energía eléctrica y con objetos faltantes, lo que encendió las alertas y derivó en el reporte de desaparición.

Las víctimas fueron identificadas como Berenice “F.”, de 37 años; Heriberto “G.”, de 41; Ángel Manuel “G.”, de 20 años; y una menor de 10 años con discapacidad intelectual. Todos ellos fueron vistos por última vez el 31 de octubre en su domicilio de Hacienda Las Fuentes.

Hallazgos de restos en diferentes puntos de Reynosa

Luego de intensas labores de búsqueda y coordinación entre la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas y la Fiscalía estatal, los restos fueron localizados en distintos lugares del municipio.

De acuerdo con reportes preliminares, la menor fue hallada enterrada en el patio de una vivienda ubicada en la colonia Valle Soleado, sitio donde también fueron detenidos los presuntos implicados. En tanto, los cuerpos de los demás integrantes de la familia fueron localizados en un predio cercano a la salida a San Fernando, en la zona rural de Reynosa.

Peritos de la Fiscalía realizaron el levantamiento de los cuerpos y las diligencias correspondientes para su identificación y la determinación de las causas de muerte.

Vecinos del sector Valle Soleado reportaron una intensa movilización de personal ministerial durante la tarde del martes, cuando agentes de la Fiscalía realizaron cateos y excavaciones en varios domicilios relacionados con la desaparición.

En el mismo sector fue localizada una camioneta Ford de procedencia americana y sin placas, propiedad de las víctimas. El vehículo había sido captado por cámaras de seguridad el día de la desaparición, cuando un hombre no identificado la abordó y se retiró del lugar. La unidad fue asegurada como evidencia clave dentro de la investigación.

Avanza la investigación para esclarecer el crimen contra la familia de Reynosa

Hasta el momento, las autoridades no han confirmado oficialmente la identidad de los cuerpos ni las causas de muerte, mientras continúan las investigaciones para determinar el grado de responsabilidad de las dos personas detenidas.

El Colectivo Amor por los Desaparecidos en Tamaulipas reiteró su llamado a las autoridades para garantizar justicia y fortalecer los protocolos de búsqueda temprana ante casos de desaparición en el estado.

Por su parte, la Diputada Eva Reyes González, alertó de un foco rojo en Reynosa, al registrar entre 18 y 19 personas desaparecidas en el municipio en solo 20 días.