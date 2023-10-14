Los memes que dejó el eclipse solar de hoy 14 de octubre 2023

Los eclipses solares son un impresionante fenómeno astronómico que puede ser observado a simple vista. Durante este evento, la Luna se posiciona frente al Sol, creando un efecto nocturno en pleno día. El eclipse solar de hoy 14 de octubre 2023, por supuesto que dejó memes y los puedes ver aquí.

Memes del eclipse solar 2023

Miles de personas disfrutaron del "anillo de fuego" del eclipse solar de hoy, algunos salieron de sus casas para verlo y otros desde transmisiones como la que te compartimos desde Fuerza Informativa Azteca.

Usuarios en redes sociales tomaron con humor este evento astronómico y dejaron ver su creatividad con sus mejores memes. Te dejamos algunos:

Usuarios en redes sociales tomaron con humor este evento astronómico y dejaron ver su creatividad con sus mejores memes del eclipse solar de hoy 14 de octubre.|Captura de pantalla

Usuarios en redes sociales tomaron con humor este evento astronómico y dejaron ver su creatividad con sus mejores memes del eclipse solar de hoy 14 de octubre.

#EclipseSolar desde que tengo memoria pasa siempre con la luna, lluvia de estrellas, meteoritos... pic.twitter.com/xpXSxL4NEe — Luis Daniel Flores (@luisd_fg) October 14, 2023

-Ingeniero de la NASA: “No vayan a ver el #EclipseSolar directamente a los ojos, se pueden quedar ciegos”



-Todos Nosotros: pic.twitter.com/UrzD6F3dTZ — Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) October 14, 2023

Usuarios en redes sociales tomaron con humor este evento astronómico y dejaron ver su creatividad con sus mejores memes del eclipse solar de hoy 14 de octubre.

Usuarios en redes sociales tomaron con humor este evento astronómico y dejaron ver su creatividad con sus mejores memes del eclipse solar de hoy 14 de octubre.

¿Qué ocurre durante un eclipse solar?

Durante unos minutos, las sombras desaparecen, las estrellas brillan intensamente y algunos animales, confundidos por el oscurecimiento repentino, se preparan para dormir. Sin embargo, el verdadero protagonista es el Sol.

Su disco es ocultado por la presencia de la Luna, que se muestra como una sombra negra y redonda. Solo es posible apreciar la capa más externa de la atmósfera solar, conocida como “corona”, que se presenta como un brillo blanco y difuso alrededor de la Luna.

En tiempos antiguos, estos fenómenos, conocidos como eclipses solares totales, generaban angustia y miedo entre las personas. En la actualidad, sin embargo, las personas viajan miles de kilómetros para presenciar este espectáculo.

¿Cuándo se podrá ver el siguiente eclipse solar en México?

El 8 de abril de 2024, un eclipse solar total sucederá en el norte del continente americano. Cruzará por la zona norte del país, desde Sinaloa hasta Coahuila.

En 1991 fue la última vez que se pudo observar un eclipse solar total en México, y en 2024 será una gran oportunidad para volver a disfrutar de este espectáculo de la naturaleza.

Aunque el próximo eclipse solo se podrá ver en algunas partes de México, tal como el que sucedió hoy. Hasta este momento no hay horario confirmado para el fenómeno.

