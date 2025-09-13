FES Cuautitlán rinde homenaje a Ana Daniela, víctima de la tragedia en Iztapalapa

La comunidad universitaria de la Facultad de Estudios Superiores (FES) Cuautitlán de la UNAM se reunió para rendir homenaje a Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de Ingeniería en Alimentos que perdió la vida tras la explosión de una pipa de gas en el Puente de la Concordia, en Iztapalapa.

El memorial, realizado frente al edificio L-3 de la facultad, estuvo acompañado de flores, veladoras, fotografías, mensajes de despedida, la bata de laboratorio que usaba la joven y hasta su comida favorita. Compañeros y profesores se unieron en un emotivo acto que buscó mantener viva su memoria.

#AlMomento | En la FES Cuautitlán de la #UNAM, amigos y profesores de Ana Daniela, la estudiante que perdió la vida en la explosión de una pipa en #Iztapalapa, le realizaron un memorial para recordarla.



Le colocaron flores, veladoras, fotografías, mensajes, su bata de… pic.twitter.com/zolgZ5lINL — Fuerza Informativa Azteca (@AztecaNoticias) September 12, 2025

Comunicado de la FES Cuautitlán convocando al homenaje

En un mensaje oficial, la Coordinación de Ingeniería en Alimentos de la FES Cuautitlán expresó su pesar por el fallecimiento de la estudiante: “Hoy, 12 de septiembre, nos reunimos para rendir homenaje a nuestra compañera fallecida en el lamentable siniestro ocurrido el 10 de septiembre. Elevaremos un Goya en su honor, como muestra de unión y fuerza como comunidad. Nuestro más sentido pésame a la familia de Ana Daniela. Su memoria vivirá siempre en nuestros corazones”.

La institución hizo un llamado a mantener la unión entre estudiantes y docentes en medio de esta tragedia que marcó profundamente a la comunidad universitaria.

La historia de Ana Daniela está marcada por el dolor

La muerte de Ana Daniela fue confirmada por la UNAM el jueves 11 de septiembre, un día después del siniestro que dejó casi un centenar de heridos y diez fallecidos. La joven era pareja de Bryan, quien compartió en redes sociales su desesperación al buscar noticias sobre ella.

Previo a la confirmación de su deceso, Bryan publicó mensajes pidiendo ayuda para localizar a su novia. Horas después, esas súplicas cambiaron por un emotivo adiós: “Me alegrabas la vida”, escribió el joven, que había planeado casarse con ella.

Tragedia que dejó huella en Iztapalapa

La explosión de la pipa de gas LP en el Puente de la Concordia conmocionó a todo el país. Con casi 50 mil litros de combustible involucrados, el siniestro ha dejado hasta el momento 10 muertos, más de 90 lesionados —54 de ellos hospitalizados— y cientos de familias afectadas.

El nombre de Ana Daniela se suma a la lista de víctimas mortales, pero también queda grabado en la memoria de la UNAM, donde sus compañeros le prometieron mantener vivo su legado académico y personal.