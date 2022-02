Macron rechaza prueba de Covid-19 en Rusia; temía el robo de su ADN

Al inicio de esta semana, Emmanuel Macron se reunió con el mandatario de Rusia, Vladimir Putin; sin embargo, ambos líderes se sentaron en una mesa durante más de cinco horas a una distancia de seis metros, para hablar del conflicto con Ucrania porque el presidente francés temía dejar su ADN.

Los mandatarios estuvieron a esa distancia porque Emmanuel Macron no quiso hacerse una prueba rusa de Covid-19, para no dejar su ADN en manos de médicos rusos, por lo que aceptó las condiciones de sentarse a seis metros de distancia de Vladimir Putin.

Macron no quiso dejar su ADN en Rusia y se sentó lejos de Putin

Reunirse a una distancia menor, implicaba que Emmanuel Macron pasara por el protocolo sanitario de Rusia y obligatoriamente debía hacerse la prueba de Covid-19.

Macron se reúne con Putin en Rusia

El lunes, los mandatarios se reunieron en el Kremlin para hablar sobre el conflicto entre Rusia y Ucrania, con la finalidad de encontrar una solución y evitar una intervención rusa.

Tras el encuentro, Vladimir Putin dijo que Rusia “hará todo lo posible para encontrar un compromiso que se adapte a todos”. Agregó que Rusia y Francia comparten “una preocupación común sobre lo que está pasando en el ámbito de la seguridad en Europa”.

Por su parte, Macron le dijo al presidente ruso que estaba buscando una respuesta "útil que por supuesto nos permita evitar la guerra y construir ladrillos de confianza, estabilidad y visibilidad”.

El presidente francés está posicionado como un potencial mediador y expresó su escepticismo sobre las predicciones de Washington, Londres y otras capitales occidentales de que un ataque ruso es inminente.

Rusia desplegó a más de 100 mil soldados cerca de las fronteras de Ucrania desde el pasado mes de agosto, no obstante, el presidente ruso niega planear una invasión, pero dice que está listo para tomar “medidas técnico-militares” si no se cumplen las demandas, incluida la promesa de la OTAN de no admitir nunca a Ucrania y retirar algunas tropas de Europa del este.