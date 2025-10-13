Con una mujer como protagonista y que destacó en la historia por desafiar el tiempo, es como “Malinche, el musical” celebró 200 representaciones en la Ciudad de México (CDMX), donde el éxito ha marcado su presencia en el ámbito del entretenimiento.

“Estamos muy felices de poder anunciar las 200 representaciones que ya llevamos, empezamos en marzo de este año y estamos muy contentos con los resultados”, dijo María Laura Medina de Salinas, coproductora ejecutiva de este espectáculo.

La función número 200 tuvo como invitada de honor a Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, quien felicitó a todo el elenco y a los productores por este trabajo en el escenario.

“Malinche, el musical” ha atrapado a miles de espectadores, porque los lleva por un viaje multidimensional hacia el corazón del México prehispánico y el encuentro de dos mundos.

La esencia del espectáculo radica en que reivindica la figura de Malintzin, la intérprete de Hernán Cortés que fue clave para que existiera la fusión de dos mundos y surgiera una nueva nación.

¿Dónde se presenta la obra “Malinche, el musical” en CDMX?

Este espectáculo musical, creado por Nacho Cano, es una poderosa combinación entre teatro, un concierto en vivo y una compañía de ballet contemporáneo, que dan como resultado un show único sobre un acontecimiento histórico: el nacimiento del mestizaje.

Fiel a su sello musical, Nacho Cano incluyó en esta obra una experiencia musical que incluye flamenco, pop y rock, dando un ritmo propio y lleno de energía a la celebración de nuestras raíces.

“Malinche, el musical” se presenta en el Frontón México, de miércoles a domingo; tiene una duración de dos horas con 55 minutos, con un intermedio de 25 minutos. El espectáculo puede ser disfrutado por niños a partir de los 8 años de edad.

