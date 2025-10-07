Design Week México 2025 celebra su edición número 17 con el lema “Diseñado en México”, reafirmando el compromiso de reconocer al diseño como un generador de economía, riqueza y posibilidades para el país. Argentina es el invitado especial.

Emilio Cabrero, cofundador de Design México y México Territorio Creativo, destacó que esta edición representa una gran oportunidad para acercarse a América Latina y difundir la creatividad mexicana a nivel internacional.

“Para nosotros es muy importante llevar la palabra de que México es un país de ideas, de creatividad, y que el diseño impulsa el desarrollo económico. Eso es lo que queremos difundir en esta edición”, señalaron.

¿Qué representa Design Week méxico 2025?

Sergio Vela, director general de Arte y Cultura de Grupo Salinas, subrayó que tanto México como Argentina son naciones comparten una profunda conexión cultural dentro del ámbito iberoamericano, junto con Portugal y España.

“Las afinidades culturales de las naciones iberoamericanas reclaman una mayor colaboración entre los estados. Esa es una de las apuestas de Design Week México”, mencionaron.

Como parte de las actividades más destacadas del programa, se inauguró uno de los programas más emblemáticos del evento, que reúne a maestros artesanos mexicanos y diseñadores argentinos.

En esta edición se desarrollaron 15 proyectos en distintos estados del país, entre ellos Michoacán, Guanajuato, Aguascalientes, Yucatán, Guerrero y Chihuahua.

Conexión entre México y Argentina

Este programa busca vincular la tradición artesanal mexicana con la energía creativa contemporánea de los diseñadores de la entidad de Argentina, generando un intercambio que fortalece la identidad cultural de ambos países.

Los artesanos mexicanos adquieren nuevas perspectivas sobre su trabajo, mientras que los argentinos se llevan la experiencia de la artesanía nacional para difundirla en otros espacios.

Desde hace diez años, esta exposición se presenta en el Museo Nacional de Antropología, con el apoyo de Banco Azteca y la colaboración de María Laura Medina de Salinas, presidenta del consejo de Design Week México.

