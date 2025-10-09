Tras un periodo de casi 30 días de internamiento, Kevin Díaz, el joven de 19 años víctima de la explosión de una pipa de gas en Iztapalapa, ha sido dado de alta y continúa su convalecencia en su hogar. El suceso, ocurrido cerca del Puente de la Concordia, dejó en Kevin y otros afectados severas quemaduras.

Fue precisamente Díaz quien alertó a su madre sobre la emergencia. El mensaje de voz que le envió desde el lugar de la tragedia era un desesperado clamor por auxilio: “Madre, ayúdame, algo explotó, estoy completamente quemado”.

“La piel se me desprendió y el dolor era como el de un infierno": Kevin, joven sobreviviente

Kevin rememoró con claridad el día del accidente. Narró que volvía de dejar un encargo en la alcaldía Venustiano Carranza, tomando una ruta que los dirigiría de vuelta a su lugar de trabajo. Cuando circulaban bajo el paso vehicular de La Concordia, vio cómo una neblina blanca cubría la zona. Su compañero, el conductor del vehículo, se alteró de inmediato y gritaba con insistencia que saliera.

En el momento en que las llamas lo alcanzaron, su visión se tornó de un color anaranjado intenso. Experimentó una temperatura que describió como insoportable, exhalando un grito de pánico que nunca había proferido. “La piel se me desprendió y el dolor era como el de un infierno,” explicó. Los primeros días fueron los más duros, requiriendo que le fuera retirada la piel dañada.

Su fortaleza, sin embargo, se centró en su hijo. “Tenía que ver a mi hijo crecer, así que resistí lo que pude,” afirmó Kevin, quien encontró en su familia la motivación para sobreponerse al sufrimiento físico.

Tras el alta ahora viene el segundo problema: las deudas

Casi un mes ha pasado desde el devastador incendio en Iztapalapa, y aunque las lesiones físicas del joven avanzan en su curación, subsisten los compromisos económicos y de responsabilidad con las víctimas.

Kevin indicó que la compañía para la que laboraba le extendió un apoyo económico que sumaba unos cinco mil pesos, a pesar de que su remuneración semanal era de mil quinientos. Desde ese pago, ha perdido todo contacto con su empleador.

Denunció, además, que la empresa gasera responsable, a su entender, no se ha comunicado con él ni con su familia. El joven expresó su deseo de que tanto la gasera como su compañía asuman la responsabilidad de los daños, no solo con él, sino con todos los afectados.

Recuperación de Kevin tras la explosión de una pipa en Iztapalapa se extenderá por más de 6 meses

Actualmente, Kevin se recupera en casa bajo el cuidado de su familia, comenzando una larga fase de rehabilitación que podría extenderse por más de seis meses. Durante este periodo, no podrá retomar sus actividades cotidianas.

Su madre, María del Coral Montes de Oca, lo considera un milagro. Comentó que inicialmente se había previsto realizarle injertos de piel tomados de sus muslos. No obstante, le aplicaron unos parches regenerativos que le permitieron evitar la operación. Con la esperanza de una pronta y completa mejoría, la familia enfrenta ahora el proceso de curación y la gestión de las secuelas dejadas por el siniestro.

