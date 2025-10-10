La Ciudad de México se convierte nuevamente en el epicentro del interiorismo y la arquitectura con la inauguración de Design House 2025, el evento cumbre de la plataforma Design Week México.

Design House resalta el diseño mexicano en una casona colonial de 1929

Este año, el proyecto se asienta en una casona de arquitectura colonial cuya construcción data de 1929, sirviendo como un lienzo histórico para plasmar el espíritu y la esencia del diseño mexicano. El lema central de la muestra es “Diseñado en México”, un principio que busca celebrar y honrar la creatividad nacional en cada detalle.

La casa elegida para la exhibición, ubicada en Sierra Nevada 355, en la exclusiva zona de Lomas de Chapultepec, ha sido completamente transformada en lo que se describe como una auténtica obra de arte. Desde el patio central y el recibidor, hasta los espacios más íntimos como la cocina y las habitaciones, la intervención busca fusionar la pasión y la vasta riqueza cultural del país con la visión contemporánea de sus creadores.

La exhibición incluye 25 despachos de diseño y 45 compañías, fusionando tradición y modernidad

En total, la plataforma reúne el trabajo de 25 despachos de diseño y cuenta con el apoyo de 45 compañías, logrando que cada área de la casa transmita la perspectiva única de los diseñadores participantes. Los espacios resultantes son descritos como sorprendentes, producto de la fusión entre lo mejor de la arquitectura y el diseño de interiores nacional.

Las piezas que adornan la casa van más allá de ser simples objetos decorativos; muchas de ellas poseen una calidad digna de un museo, con un profundo trabajo de estudio detrás de su concepción. Lo más importante, según los organizadores, es el profundo respeto por la cultura mexicana que se irradia en cada rincón.

Por ejemplo, uno de los espacios destacados lleva por nombre “De la Tierra al Mictlán”, una propuesta basada en la antigua y profunda creencia azteca sobre el viaje de las almas. Este diseño particular rinde un homenaje directo a la fuerza de la naturaleza y al concepto de cómo la vida puede surgir incluso de la oscuridad o el vacío, presentando una estética que se describe como retrofuturista pero impregnada de historia y elegancia mexicana.

Como parte de la vocación internacional del evento, Argentina es el país invitado en esta edición. Design House abrió sus puertas al público el jueves 9 de octubre y permanecerá abierta hasta el 2 de noviembre. Los interesados en experimentar esta fusión de arquitectura e interiorismo pueden visitarla en su ubicación de Lomas de Chapultepec, con un horario de 10 de la mañana a 6 de la tarde.