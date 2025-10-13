¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre las afectaciones por la lluvia en varios estados? Van 64 fallecidos

De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, en el estado de Veracruz hay 40, municipios resultaron afectados 22 de ellos con los mayores efectos en la entidad, se ha registrado 29 fallecidos y 18 desaparecidos.

En el estado de Puebla hubo 23 municipios afectados, de los cuales 17 tiene la mayor afectación, en esta tierra fallecieron 13 personas y hay cuatro desaparecidos.

En Hidalgo hay 28 municipios afectados, de los cuales 23 son municipios prioritarios con mayores afectaciones, aquí se registraron 21 fallecidos y 43 desaparecidos.

En San Luis Potosí, hay 12, municipios afectados, dos de ellos con mayores efectos, afortunadamente, en este estado no hay fallecidos ni desaparecidos

En Querétaro, hay ocho, municipios afectados, dos de ellos, con mayores afectaciones, y una persona desaparecida, aquí no hay desaparecidos.