¿Qué dijo la presidenta Sheinbaum sobre las afectaciones por la lluvia en varios estados? Van 64 fallecidos
Entérate de lo que habló la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia mañanera este lunes 13 de octubre desde Palacio Nacional.
¡Atención! Fuerza Informativa Azteca (FIA) te presenta el resumen minuto a minuto de la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum de este lunes 13 de octubre. No te pierdas los temas más relevantes de la agenda nacional e internacional que tocó la presidenta.
Cumbre de las Américas
La presidenta refirió que no asistirá a la Cumbre de las Américas en Punta Cana, República Dominicana, del 1 al 5 de diciembre del presente año, a lo que destacó que no está a favor de que se excluyan a otros países, además de que hay cosas que atender en el país.
Sobre el restablecimiento del suministro eléctrico tras lluvias
Emilia Calleja, directora de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), informó que las lluvias extraordinarias también provocaron afectaciones en el suministro eléctrico, dejando sin servicio a 262 mil personas en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro. Para la mañana de este lunes, la CFE reportó un restablecimiento del 84% del suministro,
Se activa Plan DN-III-E en cinco estados
Ricardo Trevilla Trejo, titular de la Secretaría de Defensa Nacional, destacó que desde la madrugada del jueves 9 de octubre se activó el Plan DN-III-E en Veracruz, Puebla, Hidalgo, San Luis Potosí y Querétaro, con el objetivo de atender la emergencia derivada de las intensas lluvias.
¿Cuáles son las afectaciones en cinco estados de la República?
De acuerdo con Laura Velázquez, coordinadora nacional de protección civil, en el estado de Veracruz hay 40, municipios resultaron afectados 22 de ellos con los mayores efectos en la entidad, se ha registrado 29 fallecidos y 18 desaparecidos.
En el estado de Puebla hubo 23 municipios afectados, de los cuales 17 tiene la mayor afectación, en esta tierra fallecieron 13 personas y hay cuatro desaparecidos.
En Hidalgo hay 28 municipios afectados, de los cuales 23 son municipios prioritarios con mayores afectaciones, aquí se registraron 21 fallecidos y 43 desaparecidos.
En San Luis Potosí, hay 12, municipios afectados, dos de ellos con mayores efectos, afortunadamente, en este estado no hay fallecidos ni desaparecidos
En Querétaro, hay ocho, municipios afectados, dos de ellos, con mayores afectaciones, y una persona desaparecida, aquí no hay desaparecidos.
Emergencia en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí.
En la conferencia mañanera se dan a conocer las cifras de las afectaciones a causa de las lluvias en Veracruz, Hidalgo, Puebla, Querétaro y San Luis Potosí. En Hidalgo hay 21 fallecidos, en Querétaro hay 1. 079 para reportar a cualquier familiar no localizado en los estados afectados.
¿A qué hora comienza la conferencia matutina?
La conferencia matutina, más conocida como “mañanera” de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, comienza en punto de las 7:30 horas y termina alrededor de las 9:30 horas, tiempo del Centro de México.