Reportan aparatosa volcadura en Oaxaca: Tráiler con peregrinos de Puebla se accidenta y deja heridos

Una aparatosa volcadura de un camión que transportaba a un grupo de peregrinos originarios Puebla movilizó a cuerpos de emergencia hoy 30 de noviembre en la región mixteca de Oaxaca; la caravana, que viajaba con destino al Santuario de la Virgen de Juquila, se accidentó sobre la Carretera Federal 190, en el tramo ubicado entre Suchilquitongo y San Pablo Huitzo, una zona donde cada año convergen miles de viajeros que avanzan hacia los principales santuarios del país.

La volcadura sucedió por causas que aún son materia de investigación, situación que llevó a autoridades municipales a establecer un perímetro de seguridad para evitar riesgos adicionales a otros conductores que circulaban por la vía.

Volcadura peregrinos de Puebla provoca movilización y caos en Carretera Federal 190

Elementos policiales de Suchilquitongo y San Pablo Huitzo llegaron al sitio minutos después del accidente; su labor se centró en brindar apoyo a dos peregrinos que resultaron heridos y en coordinar el traslado hacia una unidad médica cercana.

Debido a la naturaleza del percance, ambos fueron canalizados al Hospital Civil de Oaxaca, donde se activaron protocolos de atención para pacientes con lesiones moderadas.

Las autoridades locales informaron que la circulación sobre la carretera permanecería parcialmente restringida mientras personal pericial realiza las evaluaciones correspondientes sobre la volcadura.

Estas revisiones incluyeron el análisis del estado mecánico del camión, las condiciones del camino y la posibilidad de que una falla estructural haya contribuido al incidente.

Peregrinos fueron desviados a rutas alternas tras accidente en Oaxaca

A lo largo del día, más peregrinos provenientes de distintas zonas de Puebla transitaron por rutas alternas para evitar retrasos durante su propia caminata. En la región, equipos de Protección Civil reforzaron los recorridos preventivos, pues la temporada registra un incremento en el flujo de caravanas que cruzan hacia Oaxaca y otras entidades del sur.

Mientras avanzan las investigaciones, familiares de los dos lesionados permanecen atentos a su evolución médica y mantienen comunicación con autoridades de Puebla y Oaxaca para recibir acompañamiento en el proceso.