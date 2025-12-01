VIDEO: Agreden a Guardia y lo “bañan en cerveza” tras rescatar a joven ebrio en la Feria Xmatkuil

Lo que comenzó como una intervención preventiva terminó convirtiéndose en un acto de agresión colectiva contra un elemento de seguridad en la Feria Xmatkuil, en Yucatán.

Un video que circula en redes sociales muestra el momento en que un guardia, tras intentar proteger a un joven aparentemente ebrio que bailaba sobre un puesto, terminó siendo atacado y bañado en cerveza por varias personas que se encontraban en el lugar.

El clip, que rápidamente se viralizó, exhibe cómo la situación se salió de control en cuestión de segundos. En vez de reconocer la acción del guardia, quien buscaba evitar una caída que pudo tener consecuencias graves, algunos asistentes reaccionaron con enojo y violencia.

VIDEO: Agreden a policía por bajar a persona en estado de ebriedad

Las imágenes muestran a un joven sin playera, bailando al ritmo de la música sobre la estructura metálica de un puesto. A pesar de la evidencia del riesgo—desde perder el equilibrio hasta caer encima de otros visitantes—la multitud lo animaba a continuar, aplaudiendo y vitoreando mientras grababan con sus teléfonos.

El elemento de seguridad, viendo el peligro evidente, decide intervenir. Sube con cautela al puesto, le habla al joven y trata de convencerlo de bajar. Aunque el individuo se resiste por unos instantes, finalmente desciende, no sin mostrar molestia.

Es justo allí cuando el ambiente cambia: en lugar de apoyar la intervención, varias personas comienzan a gritarle al guardia. Segundos después, vuelan latas de cerveza en su dirección. Una de ellas lo impacta de lleno, empapándolo.

Otras personas arrojan objetos, e incluso se observa a quienes lo empujan mientras él intenta retirarse sin responder a la agresión.

🥴🍺‼️AGREDEN A ELEMENTO DE SEGURIDAD EN LA FERIA XMATKUIL POR PROTEGER A UN JOVEN EBRIO‼️ 😱⚠️🚔



👉 Un elemento de seguridad fue agredido y bañado en cerveza luego de que bajara a un joven en estado de ebriedad que se encontraba bailando sobre el techo de un puesto en la Feria… pic.twitter.com/gB4cyndbq1 — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadre_Mx) November 30, 2025

Indignación en redes y llamados a reforzar medidas

El video ha generado una ola de comentarios condenando la reacción del público. Usuarios han destacado que el guardia actuó conforme a su labor de prevención y que su intervención evitó lo que pudo terminar en una caída grave o un accidente mayor dentro de la feria.

Hasta el momento, no se ha informado si las autoridades de la Feria Xmatkuil presentarán una denuncia o si se tomarán medidas adicionales para proteger a su personal de seguridad ante este tipo de situaciones.