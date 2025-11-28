Juan Ramón de la Fuente solicita licencia por intervención quirúrgica; ¿quién quedará en su lugar en la SRE?

El canciller Juan Ramón de la Fuente solicitó una licencia temporal que lo mantendrá fuera de sus responsabilidades al frente de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), esto fue anunciado por la presidenta Claudia Sheinbaum a través de su cuenta oficial de X.

"Juan Ramón de la Fuente tomará unas semanas de licencia por una intervención quirúrgica. Acordamos que, después de las semanas requeridas para su recuperación, regresará a sus funciones como secretario de Relaciones Exteriores. Ha realizado una labor extraordinaria y le deseamos pronta recuperación (...)", menciona en su publicación.

¿Quién será el suplente de Juan Ramón de la Fuente?

Mientras dura la licencia, la SRE quedará a cargo de Roberto Velasco Álvarez, subsecretario para América del Norte, quien asumirá como encargado de despacho. Velasco, uno de los perfiles más cercanos a la coordinación de temas estratégicos con Estados Unidos y Canadá, ha participado en negociaciones sobre movilidad laboral, seguridad fronteriza y desarrollo económico regional.

Su experiencia en la Subsecretaría lo coloca en una posición clave para garantizar continuidad, especialmente en momentos en que México sostiene reuniones bilaterales y revisa acuerdos sensibles en materia comercial y migratoria. La dependencia informó que Velasco mantendrá sin interrupciones los trabajos prioritarios de la política exterior mientras el titular se ausenta.

Junto a @GAC_DM_FA copresidimos en @SRE_mx la primera reunión de la Asociación Estratégica Integral 🇲🇽-🇨🇦. En ceremonia híbrida, reafirmamos la cooperación que hemos consolidado desde 2004 a través de la Alianza 🇲🇽-🇨🇦, la cual adquiere hoy una nueva denominación. pic.twitter.com/k5OsHw0jqC — Roberto Velasco Álvarez (@r_velascoa) November 28, 2025

¿Cuál fue la causa de la licencia del canciller?

Juan Ramón de la Fuente solicitó separarse temporalmente del cargo para someterse a una cirugía de columna, un procedimiento que había pospuesto durante meses debido a la intensidad de su agenda internacional. La operación, considerada necesaria para su salud y movilidad, lo obligará a guardar reposo y mantenerse alejado de actividades públicas hasta que su recuperación sea completa.

La decisión del canciller ocurre después de un periodo activo de participación en reuniones globales. Entre sus actividades más recientes destaca su intervención en el encuentro del G7 en Canadá, donde abordó temas como tráfico de drogas, armas y personas, así como retos económicos derivados de las tensiones del mercado internacional.