¡Qué no te sorprendan! Así quedó el Hoy No Circula para este 28 de noviembre
Este viernes 28 de noviembre, autos con engomado azul o placas terminación 9-0 no circulan en CDMX y Edomex; revisa tu placa antes de salir.
Este viernes 28 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula vuelve a aplicarse en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex). Si tienes pensado salir en auto, conviene revisar bien si tu carro está contemplado en la restricción.
¿Qué autos no circulan este viernes 28 de noviembre?
- Vehículos con engomado azul.
- Autos cuya placa termine en 9 o 0.
- Vehículos con holograma de verificación 1 o 2, incluidos los de placas “foráneas”.
El horario de restricción del Hoy No Circula va de 5:00 a 22:00 horas. Si usas tu auto en ese lapso y cae en las categorías anteriores, no podrá circular.
¡Buen día!— CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 23, 2025
Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.
🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.
🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/UK98KRoTD8
¿Dónde aplica el Hoy No Circula?
La restricción abarca las 16 alcaldías de la CDMX. En el Edomex, se aplica en los 18 municipios conurbados a la capital:
- Atizapán de Zaragoza
- Coacalco de Berriozábal
- Cuautitlán
- Cuautitlán Izcalli
- Chalco
- Chicoloapan
- Chimalhuacán
- Ecatepec de Morelos
- Huixquilucan
- Ixtapaluca
- La Paz
- Naucalpan de Juárez
- Nezahualcóyotl
- Nicolás Romero
- Tecámac
- Tlalnepantla de Baz
- Tultitlán
- Valle de Chalco
Si vives o planeas conducir en alguno de estos municipios, presta atención al color, terminación de placa y holograma de tu auto antes de salir, para no pagar la multa del Hoy No Circula que ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos.
¡Adiós multa! Condonación 100% en verificación vehicular extemporánea. Programa tu cita: https://t.co/003RnMKmpt— Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 26, 2025
Consulta todos los detalles y conoce si eres acreedor al beneficio: https://t.co/G45glOG8rv pic.twitter.com/4snZf1dKuT
¿Quiénes pueden circular sin problema?
- Vehículos con hologramas 0, 00 o exento.
- Autos híbridos o eléctricos, transporte público, servicios de emergencia, transporte de carga autorizado, entre otros exentos habituales según el programa.
Tips prácticos para planear tu día sin contratiempos
- Revisa el color de la calcomanía (engomado) y el último dígito de tu placa antes de arrancar.
- Si tu carro está restringido, busca una alternativa como transporte público, compartir auto o salir a otra hora.
- Si usas vehículo exento, asegúrate de portar tu holograma vigente.
- Consulta la página oficial del programa o la app de la autoridad para verificar si hay alguna contingencia ambiental adicional que modifique las reglas.