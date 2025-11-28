¡Qué no te sorprendan! Así quedó el Hoy No Circula para este 28 de noviembre

Este viernes 28 de noviembre de 2025, el programa Hoy No Circula vuelve a aplicarse en la Ciudad de México (CDMX) y en varios municipios del Estado de México (Edomex). Si tienes pensado salir en auto, conviene revisar bien si tu carro está contemplado en la restricción.

¿Qué autos no circulan este viernes 28 de noviembre?

Vehículos con engomado azul.

Autos cuya placa termine en 9 o 0.

Vehículos con holograma de verificación 1 o 2, incluidos los de placas “foráneas”.

El horario de restricción del Hoy No Circula va de 5:00 a 22:00 horas. Si usas tu auto en ese lapso y cae en las categorías anteriores, no podrá circular.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/UK98KRoTD8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 23, 2025

¿Dónde aplica el Hoy No Circula?

La restricción abarca las 16 alcaldías de la CDMX. En el Edomex, se aplica en los 18 municipios conurbados a la capital:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

Si vives o planeas conducir en alguno de estos municipios, presta atención al color, terminación de placa y holograma de tu auto antes de salir, para no pagar la multa del Hoy No Circula que ronda entre los 2 mil y 3 mil pesos.

¡Adiós multa! Condonación 100% en verificación vehicular extemporánea. Programa tu cita: https://t.co/003RnMKmpt

Consulta todos los detalles y conoce si eres acreedor al beneficio: https://t.co/G45glOG8rv pic.twitter.com/4snZf1dKuT — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 26, 2025

¿Quiénes pueden circular sin problema?

Vehículos con hologramas 0, 00 o exento.

Autos híbridos o eléctricos, transporte público, servicios de emergencia, transporte de carga autorizado, entre otros exentos habituales según el programa.

Tips prácticos para planear tu día sin contratiempos

