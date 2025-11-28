El requisito clave que debes cumplir para tener la CURP Biométrica y cómo tramitarlo en tu celular

México está transitando hacia la era de identificación digital, pues cada vez son más los trámites que se digitalizan mediante la Llave MX, una herramienta tecnológica que, vinculada a tu CURP, se convertirá en tu "huella digital" para realizar trámites de forma segura, rápida y sin intermediarios.

La Llave MX es el requisito clave para poder tramitar la CURP Biométrica, pues no solo es una cuenta para realizar trámites, sino que es el mecanismo oficial de autenticación que valida que tú eres quien dice ser en el entorno digital.

¿Por qué la Llave MX es obligatoria para la CURP Biométrica?

Al tramitarla y asociarla a tu CURP, creas un expediente digital único (Expediente de Identidad Digital). Esto es fundamental para la CURP Biométrica porque:



Centraliza tu información: Permite que tus datos biométricos y demográficos estén vinculados a una sola cuenta verificada. Seguridad sin intermediarios: Garantiza que nadie más pueda usurpar tu identidad para realizar trámites o modificaciones en tus documentos oficiales. Acceso Universal: Será la "puerta de entrada" única para validar tu CURP Biométrica ante cualquier dependencia federal.

¿Cómo crear la Llave MX? Paso a paso desde internet

No necesitas ir a una oficina para dar este salto digital. El registro se realiza en el portal oficial siguiendo estos pasos:



Ingresa a www.llave.gob.mx "crear cuenta". Introduce tu CURP. El sistema validará tu existencia en la base de datos nacional; da clic en "No soy un robot" y luego en continuar. Si la CURP es correcta, tus datos personales (nombre, fecha de nacimiento) aparecerán automáticamente. Ingresa tu código postal y selecciona tu colonia. Registra tus medios de contacto: un número de celular y un correo electrónico vigentes (serán tus vías de recuperación). Crea una contraseña segura. Acepta el aviso de privacidad y da clic en finalizar.

Para tener tu documentación en orden, lo recomendable es contar con ambas, pero recuerda: para temas de tu CURP e identidad nacional, la que necesitas es la Llave MX.