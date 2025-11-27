Ricardo Monreal critica a la SCJN por buscar reabrir casos con sentencia firme

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, advirtió que algunos ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) estarían poniendo en riesgo la certeza jurídica al pretender reabrir juicios que ya cuentan con una sentencia firme.

Monreal advierte riesgo jurídico si se reabre la “cosa juzgada”

El legislador sostuvo que la figura de “cosa juzgada” es un pilar constitucional del sistema jurídico mexicano y que su respeto garantiza seguridad y certidumbre para las partes resolviendo conflictos judiciales. Señaló que, de modificarse ese criterio, se estaría rompiendo con un principio que sostiene el equilibrio procesal.

Monreal agregó que, desde su visión, ningún tribunal debería alterar una sentencia firme, debido a que ello implicaría vulnerar el derecho de las personas a la estabilidad de las decisiones judiciales.

Además, acusó a la Suprema Corte de incurrir en una posible invasión de facultades del Poder Legislativo al plantear criterios sobre atribuciones de comunidades indígenas en los ayuntamientos, tema que —recordó— corresponde estrictamente al marco constitucional definido por el Congreso.

¿Qué dijo Monreal sobre Alejandro Gertz Manero?

Durante el mismo encuentro con medios, el coordinador morenista expresó su respaldo al titular de la Fiscalía General de la República (FGR), Alejandro Gertz Manero. Describió al fiscal como una persona “estudiosa, con capacidad jurídica, atenta y cuidadosa” en el manejo de los asuntos institucionales.

Cuestionado sobre las pocas apariciones públicas del fiscal, Monreal defendió su estilo reservado y aseguró que no se trata de falta de trabajo, sino de un enfoque en las tareas sustantivas de la FGR. “No es protagonista, pero tiene pulcritud al hablar”, afirmó.

El legislador dijo preferir servidores públicos dedicados a perseguir delitos antes que funcionarios que buscan exposición mediática.

En lo personal, reconozco el trabajo del Fiscal General de la República, Dr. Alejandro Gertz Manero. Ha sido un servidor público serio, que ha conducido su labor con estricto apego a la legalidad, sin tintes políticos, con imparcialidad, sin protagonismos y defendiendo la… — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) November 27, 2025

Reitera su rechazo a reabrir casos resueltos en la SCJN

Finalmente, Monreal reiteró su postura respecto a la Suprema Corte: “En lo personal, creo que no deben reabrirse temas ya resueltos, porque eso generaría una clara muestra de no respetar la cosa juzgada”.

De acuerdo con el diputado, cualquier intento por modificar ese criterio pondría en riesgo la estabilidad del sistema judicial y afectaría la confianza en las instituciones.

