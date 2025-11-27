Morena se niega a escuchar a transportistas mientras México acumula bloqueos carreteros

En medio de un país atravesado por bloqueos, protestas y carreteras paralizadas por transportistas y productores del campo, Morena optó por cerrar la puerta justo cuando las organizaciones exigían abrirla.

Integrantes de Campesinos Unidos y colectivos de transportistas acudieron al Senado para solicitar una reunión con legisladores, sin embargo, denunciaron que los senadores de Morena se negaron a recibirlos, aun cuando el resto de los grupos parlamentarios accedió a escucharlos en privado.

De acuerdo con su relato, mientras legisladores del PAN y PRI sostuvieron conversaciones con ellos al interior de la Cámara Alta, los morenistas optaron por no establecer contacto formal ni abrir un canal institucional para atender sus inquietudes.

Productores denuncian intento fallido de diálogo con la Secretaría del Bienestar

Los productores también buscaron acercarse a la secretaria del Bienestar, Ariadna Montiel, quien acudió al Senado para comparecer, pero la posibilidad de una conversación directa tampoco se concretó.

Según los colectivos, el dispositivo de seguridad y la falta de disposición política impidieron presentar sus preocupaciones sobre el abandono al campo y la falta de apoyos para afrontar la actual crisis productiva.

“Salimos igual que como entramos: sin respuestas y sin ser escuchados”, lamentaron.

“Hay más de 40 puntos carreteros bloqueados”: Transportistas advierten

Ante la falta de diálogo institucional, los representantes del movimiento advirtieron que las movilizaciones continuarán y podrían intensificarse.

Baltazar Valdez, dirigente de Campesinos Unidos, subrayó que el país atraviesa un momento crítico debido al deterioro de las condiciones en el sector agrícola.

“Ustedes deben saber que hay más de 40 puntos carreteros donde tenemos ahorita taponeos. Tenemos las aduanas fronterizas y vamos a tener que insistir de cualquier forma, porque si no lo hacemos el campo y los productores agrícolas vamos a desaparecer dentro de muy poco tiempo”, declaró.

Además, señaló que los productores están enfrentando presiones y amenazas, lo que, afirmó, busca inhibir su derecho a la protesta.

Campesinos denuncian intimidación

Los manifestantes aseguraron que han recibido advertencias directas desde áreas gubernamentales por participar en las movilizaciones.

“Tenemos amenazas de que hasta nos van a meter a la cárcel. No estamos haciendo ningún delito”, denunciaron.

Entre el incremento de bloqueos carreteros y la tensión que escala, las organizaciones urgieron al Senado y al gobierno federal a abrir una mesa formal de negociación.

Advirtieron que la cerrazón de Morena está profundizando el conflicto y dejando en el limbo a miles de productores que dependen del diálogo para evitar el colapso del sector agrícola.