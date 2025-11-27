¿Jueves de bici?: Así queda el Hoy No Circula para el 27 de noviembre en CDMX y Edomex

El programa Hoy No Circula aplica hoy, como cada jueves, en las 16 alcaldías de la Ciudad de México y en 18 municipios conurbados del Estado de México.

¿Qué autos no pueden circular este jueves?

Vehículos con engomado verde cuya placa termine en 1 o 2.

Aquellos autos que tienen holograma 1 o 2.

Esto aplica desde las 05:00 hasta las 22:00 horas.

¡Buen día!

Consulta el #HoyNoCircula vigente para la #ZMVM.

🚗Hologramas 00 y 0 quedan EXENTOS.

🚙Hologramas 1 y 2 deben respetar las restricciones de circulación. pic.twitter.com/UK98KRoTD8 — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) November 23, 2025

El Hoy No Circula aplica también en el Edomex

La medida del Hoy No Circula abarca no solo las 16 alcaldías de la Ciudad de México, sino también diversos municipios conurbados del Edomex. Entre ellos están:

Atizapán de Zaragoza

Coacalco de Berriozábal

Cuautitlán

Cuautitlán Izcalli

Chalco

Chicoloapan

Chimalhuacán

Ecatepec de Morelos

Huixquilucan

Ixtapaluca

La Paz

Naucalpan de Juárez

Nezahualcóyotl

Nicolás Romero

Tecámac

Tlalnepantla de Baz

Tultitlán

Valle de Chalco

¡Adiós multa! Condonación 100% en verificación vehicular extemporánea. Programa tu cita: https://t.co/003RnMKmpt

Consulta todos los detalles y conoce si eres acreedor al beneficio: https://t.co/G45glOG8rv pic.twitter.com/4snZf1dKuT — Control de la Contaminación Atmosférica (@DGPCCA_Edomex) November 26, 2025

¿Qué autos sí pueden circular el 27 de noviembre?

Quedan exentos de la restricción los autos con:



Holograma 0 o 00

Vehículos eléctricos o híbridos

Transporte público, motocicletas, transporte de carga

Autos de servicios esenciales como ambulancias, transporte escolar, vehículos de salud con credencial vigente.

El programa se diseña para reducir la contaminación y mejorar la calidad del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México.

Además, ayuda a disminuir el congestionamiento vial y fomenta el uso de transporte público o alternativas más limpias como la bicicleta.

¿Qué tener en cuenta si vas a salir hoy?



Verifica el color de engomado y el último dígito de tu placa antes de planear tu trayecto.

Ten en cuenta los horarios: de 5:00 a 22:00 h.

Si tu carro está exento (eléctrico, híbrido, holograma 0/00, transporte esencial), puedes circular sin restricciones.

Si no, considera alternativas: transporte público, rutas compartidas, bicicleta o caminar.

Sanción por no respetar el Hoy No Circula

En la Ciudad de México y el Estado de México, no cumplir con el programa Hoy No Circula puede resultar caro. Las autoridades aplican una multa que va de 20 a 30 UMA, lo que equivale aproximadamente de $2,279 a $3,419 pesos.

Además, los vehículos pueden ser remitidos al corralón, lo que implica gastos adicionales por arrastre y estancia.

