Caos en el aeropuerto: hombre irrumpe frente a un avión en pleno despegue en Guadalajara

Un hombre ingresó sin autorización a la pista del Aeropuerto Internacional de Guadalajara e intentó acercarse a la turbina de un avión que se preparaba para despegar con rumbo a Acapulco, Guerrero. El incidente quedó registrado en videos difundidos en redes sociales por testigos que se encontraban en la aeronave.

Los tripulantes alertaron a los pasajeros sobre la situación mediante un video en vivo, explicando que el vuelo había sido detenido mientras las autoridades evaluaban los riesgos. “Nos van a bajar a todos porque dicen que van a revisar el avión, que no haya puesto algo o echado…”, relató uno de los viajeros tras observar la presencia del hombre debajo del avión.

#AlMomento 🔴🛬 Una persona ingresó a la pista del Aeropuerto de Guadalajara e intentó acercarse a la turbina de un vuelo rumbo a Acapulco. Elementos de seguridad lograron detenerlo a tiempo y el incidente quedó bajo investigación. pic.twitter.com/cAYIDWkSpM — TV Azteca Puebla (@aztecapuebla) November 25, 2025

Detienen al sujeto que se intentó lanzar a la turbina del avión en Guadalajara

Según información del Grupo Aeroportuario del Pacífico (GAP), a las 08:15 horas se activó el Plan Local de Seguridad Aeroportuaria en la pista 29R, la cual fue cerrada de emergencia para evitar un incidente mayor. Elementos de seguridad aeroportuaria lograron neutralizar al sujeto justo a tiempo, antes de que pudiera acercarse peligrosamente a la turbina.

El hombre fue detenido y puesto a disposición de la Guardia Nacional, que ahora investiga las circunstancias que permitieron su ingreso a un área totalmente restringida. Las imágenes compartidas muestran a personal de seguridad interviniendo de inmediato para evitar una tragedia.

Operaciones detenidas mientras se revisaba la aeronave en el aeropuerto de Guadalajara

Tras la detención, los Servicios a la Navegación del Espacio Aéreo Mexicano ordenaron la suspensión temporal de despegues y aterrizajes, lo que provocó retrasos en al menos siete operaciones, incluido el vuelo a Acapulco. Técnicos aeroportuarios brindaron apoyo mecánico a la aeronave involucrada, con el fin de descartar cualquier daño o manipulación durante el incidente.

Una vez que se confirmó que el avión estaba en perfectas condiciones, las autoridades comenzaron la reanudación gradual de las operaciones.

🚨Comunicado oficial sobre incidente en pista en el Aeropuerto de Guadalajara: pic.twitter.com/hCoLrY4q4C — Aeropuerto Internacional de Guadalajara. IATA: GDL (@Aeropuerto_GDL) November 25, 2025

Aerolínea y aeropuerto de Guadalajara investigan ingreso a zona restringida

El Aeropuerto Internacional de Guadalajara inició una investigación interna para determinar cómo el hombre logró acceder a una zona de máxima seguridad. De acuerdo con el GAP, se evaluarán los protocolos y puntos de acceso para reforzar las medidas correspondientes y evitar incidentes similares en el futuro.

Pese al caos registrado durante la mañana, el aeropuerto informó que actualmente opera con total normalidad.