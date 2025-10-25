Desaparición de menor en Tlalpan destapa posible violencia familiar: Fiscalía responde dónde está

El caso de María Isabella Orozco Lozano, menor de 16 años de edad desaparecida en Tlalpan, Ciudad de México (CDMX), y encontrada con vida, dio un nuevo giro luego de que su mamá, Pilar Lozano, acusó que no sabía de ella al no poder verla.

El septiembre pasado, la madre de la menor reportó que su hija estaba desaparecida, situación que fue reportada ante la Fiscalía General de Justicia y la Comisión de Búsqueda de Personas, sin embargo, en redes sociales, Pilar Lozano publicó no tener una prueba de vida de María Isabella.

Fiscalía de CDMX responde a mamá sobre paradero de María Isabella

Este viernes 24 de octubre de 2025 la Fiscalía de CDMX volvió a asegurar que María Isabella Orozco Lozano fue localizada el 8 de octubre de 2025, pero está bajo resguardo institucional, en condiciones seguras y con acompañamiento integral, ante una investigación en curso por violencia familiar.

En un comunicado, precisó que la determinación sobre su reintegración familiar está sujeta al avance de las diligencias ministeriales, así como el cumplimiento del debido proceso.

María Isabella fue encontrada en la alcaldía Miguel Hidalgo

María Isabella Orozco Lozano contaba con un reporte de desaparición emitido el 9 de septiembre de 2025 y agentes obtuvieron información que permitió ubicarla en un domicilio de la alcaldía Miguel Hidalgo, de acuerdo con la Fiscalía.

La menor fue localizada el 8 de octubre en compañía de una persona de su círculo cercano. Posteriormente, fue trasladada a la Fiscalía Especializada en Desaparición y Búsqueda de Personas (Fipede) para verificar su estado de salud.

“No tengo una sola prueba de que fue encontrada": mamá de María Isabella

Pilar Lozano expresó a través de un video en Facebook que le causó extrañeza las circunstancias en las que su hija fue encontrada con vida y comentó:

“Desgraciadamente, desde ese día yo no sé absolutamente nada de Isabella. No sé si la tienen, no sé cómo la tienen, no sé quién y cómo está a cargo de los cuidados que pueda necesitar.

“No tengo una sola prueba de que fue encontrada, no la he visto, no tengo una sola prueba en foto, en video, en dactilares, nada, que me pueda dar la certeza de ese comunicado, que Isabella fue encontrada”, dijo.

Además, la madre de la menor de 16 años aseguró que no se le ha informado si se está siguiendo algún protocolo al respecto en el caso, por lo que desconoce dónde está y a cargo de quién.

“No tengo ninguna prueba de que Isabella haya sido ingresada, ni a la Fiscalía, ni a un sistema de protección, nada, no tengo ni idea absolutamente de nada en cuanto a si fue encontrada o no”, expuso. La mamá de la menor acusó que “no tengo una sola prueba de vida de Isabella”.

No obstante, la Fiscalía de CDMX afirmó que ha mantenido comunicación con la madre de la menor por las vías legales correspondientes y continuará garantizando su derecho a audiencia dentro del marco jurídico aplicable.

María Isabella Orozco Lozano desapareció tras salir de casa

En un comunicado, la fiscalía capitalina informó que el 2 de septiembre de 2025, la menor se ausentó de su domicilio ubicado en la carretera federal a Cuernavaca.

En la ficha de búsqueda emitida por la Comisión de Búsqueda de Personas se menciona que la menor desapareció el 5 de septiembre de 2025 en San Miguel Xicalco, al sur de la CDMX, tras salir de su casa.

Ante la desaparición de la menor también se activó la Alerta Amber, pero en ella se menciona que fue vista por última vez el 2 de septiembre de 2025.

La Fiscalía de CDMX aseguró que, de acuerdo con las primeras indagatorias, se presume que no fue víctima de algún delito durante su ausencia.

No obstante, Pilar Lozano, mencionó en Facebook que la Alerta Amber que se activó ante la desaparición de su hija, fue desactivada sin que la menor apareciera.